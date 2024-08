Groupe Elite de l’AS Monaco : une pré-saison déjà prometteuse pour se former au plus haut niveau

Après l’équipe professionnelle, le Groupe Elite du Centre de formation de l’AS Monaco a lui aussi entamé sa préparation pour la saison 2024-2025 avec des résultats très encourageants, malgré un léger faux départ. Retour sur les premiers pas et les ambitions de cette jeune équipe monégasque.

Composé principalement de jeunes âgés de 19 à 21 ans, le Groupe Elite est une réponse directe à la décision du club de retirer son équipe réserve des championnats de la Fédération Française de Football, il y a deux ans maintenant.

Publicité

L’ancienne équipe réserve, qui évoluait en National 2 (quatrième division française), est désormais remplacée par cette structure, conçue pour renforcer les liens avec l’équipe professionnelle et faciliter l’intégration des jeunes talents.

Sébastien Muet, Directeur du Centre de formation de l’AS Monaco, souligne l’importance de la continuité dans le développement des jeunes joueurs : « Cette année l’effectif est relativement stable. Nous avons deux jeunes garçons qui nous ont rejoint sur le début de la saison, Bradel Kiwa et Boubakar Dembaga, qui viennent respectivement de Strasbourg et du Paris FC. Autrement, nous restons sur la continuité de nos effectifs U17, U18, U19 car le Club mise sur la longévité. Il est important d’accompagner ces jeunes joueurs le plus longtemps possible, en espérant qu’ils intègrent le groupe pro rapidement ».

Faux départ contre l’AS Cannes

Après une pause estivale bien méritée, les joueurs du Groupe Elite ont repris le chemin de l’entraînement début juillet. L’équipe s’est immédiatement confrontée à la réalité du terrain lors de son premier match de préparation contre l’AS Cannes, une formation de haut de tableau en National 2, le 19 juillet.

Malgré une bonne combativité, les jeunes monégasques se sont inclinés 1-6 face à une équipe cannoise plus expérimentée. Cette défaite a mis en lumière les ajustements nécessaires pour ce groupe en pleine préparation.

Un retour en force contre Montpellier et le Club Bruges

Après la défaite contre Cannes, l’équipe s’est remobilisée pour affronter Montpellier où elle a gagné 3-1, puis elle s’est rendue sur les terres du Club Bruges, quelques jours plus tard. Cette fois-ci, les Monégasques ont montré un visage bien plus conquérant.

Grâce à une meilleure cohésion et à une efficacité retrouvée, les Monégasques se sont imposés 2-0 contre le club belge. Ce deuxième succès a permis à l’équipe de reprendre confiance en ses capacités et de valider le travail effectué quotidiennement à l’entraînement, conformément aux principes de jeu de l’AS Monaco.

Sébastien Muet explique la stratégie derrière cette remontée : « Nous avons la volonté de ne pas préparer un championnat mais de préparer des joueurs, c’est une grosse nuance par rapport à ce que peuvent faire les autres équipes. Il est donc normal que nous leur donnions du temps de compétition. Nous avons, sur ce début de préparation, volontairement fait tourner un effectif qui propose du temps de jeu à tout le monde. Puis, au fur et à mesure des matchs, nous sommes montés en intensité dans les oppositions que l’on pouvait proposer. Ce ne sont pas les résultats d’équipe qui nous intéressent mais la progression de nos jeunes joueurs ».

Une victoire éclatante face à Liverpool

Le 10 août, le Groupe Elite a de nouveau prouvé son potentiel en s’offrant une victoire de prestige face à Liverpool, avec un score sans appel de 3-0. Dominants dans tous les secteurs de jeu, les jeunes talents de l’AS Monaco ont brillé par leur maîtrise technique et leur capacité à concrétiser leurs occasions.

Cette performance de haut niveau contre un adversaire de renom a confirmé les progrès réalisés par l’équipe et renforcé l’optimisme autour de ce groupe prometteur.

Une remontée spectaculaire en Youth League

Les jeunes joueurs ont également montré leur résilience et leur capacité à renverser des situations difficiles lors de la Youth League. Le 17 août, les Monégasques ont réalisé un exploit en s’imposant 3-2 contre le Feyenoord Rotterdam, après avoir été menés 2-1 en première mi-temps. Ce match, marqué par un gros retournement de situation, a mis en avant le caractère et la détermination des joueurs.

Menés au score à la pause, les jeunes talents de l’AS Monaco ont réagi avec brio, inscrivant quatre buts en seconde période. Une belle performance collective qui a permis aux joueurs du Rocher de dominer le Feyenoord et de s’offrir une victoire mémorable.

Une dynamique à poursuivre

Malgré un début de préparation marqué par une défaite, le Groupe Elite de l’AS Monaco a su rebondir et enchaîner quatre succès convaincants. Cette dynamique positive est de bon augure pour la suite de la saison, où l’objectif sera de continuer à développer les jeunes talents tout en accumulant les victoires.

Le prochain et dernier match de préparation contre le Paris Saint-Germain, le 31 août, sera l’occasion de confirmer ces bonnes dispositions. Cette saison, le Groupe Elite participera à des compétitions de haut niveau, notamment la Youth League et la Premier League International Cup, renforçant ainsi son expérience face à des adversaires de haut niveau. « La saison s’annonce riche car nous avons l’héritage de la qualification en Ligue des champions de notre équipe pro, donc nous aurons la chance de parcourir la Youth League, compétition phare dans la formation européenne.

Cela fait deux saisons que nous sommes à 42 matchs en moyenne avec le Groupe Elite, sans parler de l’intensité des rencontres avec le groupe pro également. Nous croyons en ce que nous faisons. Cette saison, nous aurons de belles mises en situation, qui je l’espère, vont permettre à nos jeunes joueurs de rendre service le plus vite possible à l’effectif d’Adi Hütter ».

Le nouvel entraîneur du Groupe Elite de l’AS Monaco, Djimi Traoré © AS Monaco

L’arrivée de Djimi Traoré pour un projet solide

L’AS Monaco a toujours été reconnue pour son Academy et sa capacité à former de jeunes talents. Sébastien Muet souligne l’importance du centre de formation pour le club : « L’ADN de l’AS Monaco, c’est l’Academy et sa formation. C’est un choix de conviction : la formation doit nous amener à rester au plus haut niveau européen. Miser sur la formation amène de la pérennité dans le club ».

L’arrivée de Djimi Traoré en tant que nouvel entraîneur du Groupe Elite s’inscrit dans cette logique. Le Directeur de l’Academy exprime nettement sa satisfaction : « Aujourd’hui, je suis très fier d’avoir Djimi à nos côtés. Je suis persuadé qu’il va amener plein de belles choses aux jeunes joueurs et, de fait, à l’AS Monaco. Il a une vraie approche humaine dans l’accompagnement des joueurs, une vraie expertise, une vraie connaissance du jeu. C’est un grand joueur et une belle personne ».

Une formation importante pour le Président Dmitri Rybolovlev

Le Président Dmitri Rybolovlev perpétue la tradition de l’AS Monaco en mettant un point d’honneur à l’éducation et au confort des jeunes joueurs. Pendant son mandat, le Président a vu passer des talents comme Kylian Mbappé, formé à Monaco avant de conquérir les plus hauts sommets du football mondial. L’Academy a également propulsé des joueurs comme Eliesse Ben Seghir, Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa, Edan Diop, Mamadou Coulibaly, Saïmon Bouabré et bien d’autres encore.

« L’État monégasque est avec nous, les supporters le sont aussi, c’est naturel auprès de tout le monde que l’Academy ait une place importante dans l’AS Monaco. Nous avons la chance d’avoir des dirigeants qui sont très présents. Le soutien du Président Dmitri Rybolovlev est tout aussi naturel. Nous les remercions tous les jours, c’est une vraie force pour le club et pour la Principauté », confie le responsable.

L’AS Monaco bénéficie depuis de nombreuses années d’une formation reconnue parmi les meilleures de France. Cette réputation s’est consolidée avec le déménagement de l’Academy dans les infrastructures de l’équipe professionnelle.

L’inauguration du nouveau Centre de performance à La Turbie, il y a deux ans, pour un coût d’environ 55 millions d’euros, a marqué un tournant dans la formation des joueurs. Ce centre révolutionnaire offre des installations de premier plan, contribuant à préparer les jeunes talents dans des conditions exceptionnelles. « Le lien avec notre effectif pro est évident et ce n’est pas partout pareil. Nous avons la chance d’avoir construit cela à Monaco et c’est grâce à nos dirigeants, à ceux qui structurent le club. Le Groupe Elite est dans le même centre d’entraînement que les pros, c’est une vraie richesse d’avoir cette proximité avec eux », conclue Sébastien Muet.

Ligue 1 : L’AS Monaco surclasse l’AS Saint-Étienne et entame la saison en beauté