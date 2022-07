L’Academy de l’AS Monaco lance à partir de cette saison son groupe Elite, dans une volonté de former toujours mieux les jeunes talents de demain. Ce groupe bénéficiera de liens renforcés avec le groupe professionnel.

L’AS Monaco a pris la décision de retirer son équipe réserve, qui évoluait cette saison en National 2 (quatrième division française), des championnats de la Fédération Française de Football.

L’objectif ? Privilégier désormais un groupe Elite qui disputera cette saison la Premier League International Cup, une compétition regroupant des clubs européens de moins de 23 ans.

« Dans la recherche du meilleur parcours de formation, cette opportunité est la meilleure façon de développer les différentes passerelles dans notre écosystème actuel, et rapprocher encore plus l’AS Monaco et le Cercle Bruges » a précisé Pascal de Maesschalck, directeur du développement des jeunes joueurs du club.

Optimiser la formation des jeunes

Principalement composé d’éléments âgés de 19 à 21 ans, ce nouveau groupe sera encadré par Damien Perrinelle. Ce dernier était entraîneur adjoint au sein de l’équipe première ces deux dernières saisons.

« A travers cette nouvelle approche, le club souhaite continuer à renforcer l’impact sur l’équipe première, à l’image des neuf joueurs issus de l’Academy ayant débuté avec les pros ces deux dernières saisons » a expliqué le directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell.

Le club s’appuiera notamment sur La Diagonale, rassemblant les différentes promotions de l’Academy, et le Centre de performance, pour mener à bien ce projet, dont le but est d’optimiser le temps de formation des jeunes joueurs et de les confronter plus facilement aux exigences du professionnalisme.