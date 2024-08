Ligue 1 : L’AS Monaco surclasse l’AS Saint-Étienne et entame la saison en beauté

© AS Monaco

L’AS Monaco a entamé sa saison du Centenaire en grande pompe en s’imposant 1-0 contre l’AS Saint-Étienne dans un Stade Louis-II plein de 14 250 spectateurs, sous les yeux du Président Dmitri Rybolovlev.

Le Président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, a assisté à la victoire de son équipe lors du premier match de Ligue 1 de cette saison du Centenaire © AS Monaco

Le match

Fraîchement victorieux contre Barcelone lors du Trophée Joan Gamper, l’AS Monaco a poursuivi sur sa lancée lors de son premier match de Ligue 1. Adi Hütter a d’ailleurs surpris en alignant d’entrée Breel Embolo et Folarin Balogun en attaque, comme face au Barça.

L’AS Monaco a failli ouvrir le score dès les premières minutes, Balogun se rapprochant du but adverse dès la cinquième minute.

Les Verts ont immédiatement réagi, Yunis Abdelhamid et Ibrahim Sissoko tentant leur chance, mais Philipp Köhn s’est montré à la hauteur pour repousser leurs frappes.

S’en est suivie une phase de jeu frénétique où les deux équipes se sont vues refuser des buts pour hors-jeu, Takumi Minamino et Sissoko voyant leurs réalisations annulées par la VAR.

Les Monégasques n’ont cependant pas été en reste, et peu après, Minamino a ouvert le score d’un superbe lob, validé après vérification par la VAR, pour donner l’avantage à l’équipe à domicile.

Alors que l’AS Saint-Étienne tentait de réagir, le score est resté inchangé à la mi-temps, 1-0 en faveur de Monaco.

La deuxième mi-temps a commencé avec une tentative notable de Mathieu Cafaro, avant qu’Eliesse Ben Seghir ne pense obtenir un penalty, finalement annulé par la VAR.

L’AS Monaco a continué de chercher à creuser l’écart, sans parvenir à se mettre à l’abri. Un nouvel épisode de chaos est survenu lorsque Saint-Étienne s’est vu refuser un autre but après l’intervention de la VAR.

Malgré tout le suspense et les controverses, le club du Rocher a finalement réussi à conserver son avantage et à décrocher les trois points pour son premier match de Ligue 1.

Les réactions d’Adi Hütter

« Félicitations à l’équipe pour ces trois points ! Je suis content de ce 1-0, car le match était globalement équilibré, même si nous aurions pu marquer davantage. Mais je veux complimenter Saint-Etienne pour sa prestation en tant qu’équipe promue dans l’élite. En tout cas, je suis heureux de démarrer cette saison par un succès à domicile ».



« Nous étions compétitifs en première période, même si ce n’était pas facile de repartir après la victoire 3-0 à Barcelone. C’est parfois difficile de « redescendre » d’un succès comme celui-là, donc je suis d’autant plus content de cette victoire et de ce clean sheet, notamment pour Philipp Köhn. Nous ne sommes pas encore au top niveau physiquement, certains joueurs ont même eu quelques crampes comme Eliesse Ben Seghir, qui revient des Jeux avec le Maroc et Denis Zakaria, qui était blessé pendant deux mois jusqu’à l’Euro. Mais notre objectif est de monter en puissance athlétiquement ».

« Nos supporters sont toujours derrière nous, et on sait que Saint-Etienne est un club historique du championnat, avec beaucoup de fans derrière lui. C’était une super atmosphère ce soir au Stade Louis-II, nous étions ravis, et c’est grâce aux soutiens des deux équipes, donc merci à eux ».

Statistiques clés

En termes de statistiques, la domination de l’AS Monaco est confirmée par les buts attendus (1,99 contre 0,48), le nombre total de tirs (17 contre 11), les tirs dans la surface (14 contre 5), les grandes occasions créées (5 contre 0), la possession (62% contre 38%) et les passes dans le camp adverse (237 contre 68), ce qui montre qu’ils méritaient cette victoire.

Prochain défi : Lyon

Après avoir débuté la saison de Ligue 1 comme prévu, le prochain défi pour l’AS Monaco d’Hütter est un déplacement difficile contre l’Olympique Lyonnais, un autre test de taille pour évaluer leur niveau.

