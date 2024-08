Mercato 2024 : Christian Mawissa, nouveau talent monégasque, signe avec l’AS Monaco

Christian Mawissa arrive depuis Toulouse et promet d'apporter une belle défense à l'équipe monégasque © AS Monaco

Il rejoint George Ilenikhena et Lamine Camara arrivés, eux-aussi, cet été dans l’équipe de football monégasque.

Le mercato d’été 2024 de l’AS Monaco se distingue par une signature de taille, celle de Christian Mawissa, un jeune défenseur central au potentiel immense. En provenance du Toulouse FC et à seulement 19 ans, Mawissa s’est engagé pour cinq saisons avec le club monégasque, soit jusqu’au 30 juin 2029. Cet accord, officialisé le 11 août 2024, marque une nouvelle étape dans la carrière du joueur, qui évoluera désormais sous les couleurs monégasques.

Un talent émergent au parcours impressionnant

Né en 2005 à Saint-Jean-de-Verges, en Ariège, Christian Mawissa est un pur produit du football occitan. Dès ses débuts au FC Pays d’Olmes, il montre des aptitudes exceptionnelles qui lui ouvrent les portes du FC Mirepoix, du FC Coussatois, du FC Coussa-Hersu et enfin du Toulouse FC en 2017, où il finalise sa formation.

Rapidement, ses performances lui permettent d’attirer l’attention des sélectionneurs nationaux, et il est régulièrement appelé en équipe de France jeunes, où il brille notamment avec les U17, les U18 et les U19 et participe, en 2022, à la victoire de la France face aux Pays-Bas (2-1) en finale du Championnat d’Europe. Quelques jours plus tard, le 6 juin, il remporte le championnat de France U17 face à l’AC Ajaccio (4-0).

Son ascension ne s’arrête pas là, car en novembre 2022, il signe son premier contrat professionnel avec Toulouse et dispute son premier match dans l’élite, le 29 décembre contre l’Olympique de Marseille.

Sa polyvalence : une vraie force

Outre ses compétences techniques, Christian Mawissa est également reconnu pour sa polyvalence. Bien qu’il soit principalement un défenseur central, il est capable d’évoluer à d’autres postes en défense, ce qui fait de lui un atout précieux pour l’entraîneur Adi Hütter.

Thomas Fernandez, son entraîneur au TFC en U19 expliquait : « C’est quelqu’un qui a de l’assurance dans le jeu et de la robustesse. Il est ambidextre, on ne sait pas s’il est gaucher ou droitier, c’est une vraie force chez lui. »

L’AS Monaco dévoile un maillot third visionnaire pour la saison du Centenaire

Un avenir flamboyant au sein des rouges et blancs

Son arrivée en Principauté est aussi marquée par ses retrouvailles avec d’autres jeunes talents de la génération 2005, notamment Eliesse Ben Seghir, Ritchy Valme, Lucas Michal et Mayssam Benama, avec qui il a déjà partagé l’aventure chez les Bleuets.

Christian Mawissa figure déjà au classement 2024 du Golden Boy, preuve de son fort potentiel déjà reconnu.

Son transfert à l’AS Monaco s’inscrit dans une logique de développement de jeunes talents, et Mawissa, avec son 1,80 mètre, son physique solide et sa capacité à anticiper le jeu, est vu comme un renfort de poids pour l’arrière-garde monégasque. Il portera le numéro 13 et vient rejoindre George Ilenikhena et Lamine Camara, tous deux sélectionnés cet été.