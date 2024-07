Mercato 2024 : Lamine Camara signe pour cinq saisons à l’AS Monaco

Carlos Aviña, Directeur Technique, Lamine Camara et Thiago Scuro, Directeur Général © AS Monaco

L’AS Monaco vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’une deuxième recrue : le prometteur milieu de terrain Lamine Camara. À seulement 20 ans, l’international sénégalais s’est engagé pour une durée de cinq saisons avec le club de la Principauté, le liant ainsi jusqu’au 30 juin 2029.

Né le 1er janvier 2004 à Bignona, au Sénégal, Lamine Camara a effectué toute sa formation dans son pays natal. Sa carrière a véritablement pris son envol en 2019 lorsqu’il rejoint l’AS Génération Foot, club réputé pour avoir formé de nombreux talents sénégalais. En 2021, il signe son premier contrat professionnel avec cette équipe.

Lamine Camara se fait rapidement remarquer grâce à ses performances remarquables. En janvier 2023, il dispute le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2022 où il est élu homme du match de la finale remportée face à l’Algérie (5-4 aux tirs au but). Sa présence dans l’équipe type du tournoi témoigne de son rôle crucial dans la victoire historique du Sénégal, qui décroche alors son premier titre dans cette compétition.

Un joueur clé au palmarès déjà impressionnant

La même année, il continue d’affirmer son talent lors de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Titulaire à chaque rencontre, il joue un rôle déterminant en menant le Sénégal à la victoire finale contre la Gambie (2-0), marquant deux buts et offrant deux passes décisives. Sa prestation lui vaut le titre de meilleur joueur du tournoi.

En février 2023, Lamine Camara rejoint le FC Metz en Ligue 2. Il ne tarde pas à s’imposer, marquant les esprits dès ses débuts contre Bordeaux, puis enchaînant les performances de haut vol face à Saint-Étienne. Son influence est telle qu’il contribue de manière significative à la montée de Metz en Ligue 1, avec une saison conclue à la deuxième place du championnat.

Une pépite reconnue en Ligue 1

Lors de la saison 2023-2024, Lamine Camara se distingue en Ligue 1 comme un milieu de terrain « box-to-box » complet, alliant technique et vision du jeu. Il dispute 33 matchs, délivre cinq passes décisives et marque deux buts, ce qui lui vaut d’être élu « pépite de la saison » par le public.

Son ascension se poursuit lors de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire où, dès le premier match contre la Gambie, il inscrit un doublé, contribuant à la victoire 3-0 des Lions de la Teranga. Titularisé à trois reprises en quatre rencontres, il s’impose comme un élément clé de l’équipe nationale.

Un nouveau chapitre avec l’AS Monaco

Aujourd’hui, c’est sous le maillot rouge et blanc de l’AS Monaco que Lamine Camara va continuer de faire valoir son talent. Arborant le numéro 15, il vient renforcer l’effectif monégasque et retrouve par la même occasion ses coéquipiers en sélection, Krépin Diatta et Ismail Jakobs.

