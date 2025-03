Gastronomie : 3 adresses incontournables sur le Port de Nice

Découvrez trois chefs passionnés et talentueux dans le quartier du Port de Nice ©LeBistrotdeJan

À seulement quelques kilomètres de la Principauté, le quartier du Port de Nice est l’endroit parfait pour venir profiter d’un bon repas.

Nous avons sélectionné trois restaurants qui valent le détour : des tables élégantes ou décontractées et des plats frais et raffinés, préparés et imaginés par trois chefs talentueux.

Le Bistrot de Jan

Depuis fin novembre, le Bistrot de Jan, a ouvert ses portes en plein cœur du Port de Nice, au 12 rue Lascaris. Ce nouvel établissement du Chef étoilé Jan-Hendrik van der Westhuizen offre une approche décontractée et chaleureuse.

Jan-Hendrik van der Westhuizen s’est fait connaître avec son restaurant gastronomique Jan, ouvert en septembre 2013 et récompensé en 2016 d’un Macaron Michelin.

©JanChefsWhites /Jenna

Cette distinction a rapidement affirmé la notoriété du chef, originaire de Middelburg en Afrique du Sud. Sa nouvelle adresse, Le Bistrot de Jan, quant à lui, propose une alternative accessible à un public désireux de découvrir l’univers du chef sans le formalisme de la haute gastronomie. Aucune règle ne règne en maitresse : on peut se servir avec les doigts, on sauce sans modération ! La carte fait la part belle aux plats partagés et aux bons produits.

L’ambiance y est plus intimiste et conviviale, tout en laissant transparaître le savoir-faire qui a valu au chef d’être le premier Sud-Africain honoré par Michelin.

La carte du Bistrot de Jan s’inspire à la fois des recettes françaises traditionnelles et des saveurs sud-africaines, reflet de l’enfance du chef.

Parmi les plats proposés, vous trouverez :

La Sole Meunière à la Grenobloise, un incontournable du bistrot.

La Tourte au Poulet et sauce truffée, un plat emblématique du lieu. Cette tourte rappelle les recettes de la grand-mère du chef.

Le Steak de Chou-Fleur et gremolata, pour ceux qui recherchent une alternative végétarienne, ce plat met en avant le chou-fleur relevé d’une gremolata parfumée.

Côté desserts, la diversité n’est pas en reste avec des propositions telles que :

Le Malva de Maman, glace vanille maison : un clin d’œil aux souvenirs d’enfance, remis au goût du jour.

Mon Chou au Chocolat, crème anglaise au rooibos et praliné noisette du Piémont : une création qui conjugue originalité et équilibre des saveurs.

La Tarte Tatin avec crème crue

Adresse : 12 Rue Lascaris à Nice

Horaires : du mardi au samedi de 12 heures à 15 heures et de 19 heures à minuit. Le dimanche de 11 heures à 15 heures.

Marechiaro

Face au Port de Nice, Marechiaro est une adresse où l’Italie se déguste dans une ambiance chaleureuse. Aux commandes, le chef Francesco, originaire d’un village près de Naples, met à l’honneur une cuisine méditerranéenne généreuse.

©Marechiaro

« Notre but est de servir des produits frais et de faire revenir les clients plusieurs fois dans la semaine ! On veut qu’ils se sentent comme chez eux. C’est très important. C’est un restaurant convivial où l’on essaie de se souvenir des gens. Nous avons eu de bons retours, les gens sont satisfaits et nous aussi. Sur la carte, nous avons mis tous les plats de notre région », explique Francesco.

©ChefFrancesco/Marechiaro

L’accueil est chaleureux et attentionné. L’équipe connaît ses habitués et prend le temps de conseiller chaque client. La décoration du restaurant reflète parfaitement la volonté du chef Francesco d’offrir une véritable expérience italienne. Chaque détail, des photos de Naples, de la côte amalfitaine aux citrons de Menton, a été pensé pour transporter les convives directement en Italie.

Une cuisine généreuse

Parmi les plats proposés, vous trouverez :

Linguine aux palourdes

Rigatoni Marechiaro (saucisses, cèpes, roquette)

Paccheri aux fruits de mer (calamars, gambas, moules, palourdes, tomates cerises),

Fritto misto Marechiaro (calamars, gambas, petite sole, petit rouget, tempura de légumes, sauce tartare)

Poulpe grillé et burrata

Filet de daurade

Zuppa di cozze (moules, palourdes, poulpe, langoustines, tomates cerises légèrement épicées)

Jambon de Parme, salami Napoli, mortadelle, pecorino toscano, provolone doux

Les plats sont copieux et savoureux ! Si vous aimez les produits de la mer, n’hésitez pas à demander les arrivages du jour. Le chef Francesco se fera un plaisir de vous répondre et de découper lui-même sur votre table ses poissons frais. Côté vins, la carte met à l’honneur l’Italie.

Adresse : 12 Quai des Docks à Nice

Horaires : ouvert tous les jours, de 9h30 à 22h30

Maison F

Située au bout du Quai des Docks, Maison F est une adresse incontournable pour les épicuriens en quête de produits de qualité et de cuisine raffinée. Sous la houlette du chef Mickaël Farraut, chaque plat est une invitation à la découverte de saveurs et de produits soigneusement sélectionnés.

Le maître mot ici ? « Par amour du frais ». La carte, qui évolue au gré des saisons et des arrivées, est le reflet d’une quête incessante de qualité et de fraîcheur : « Notre objectif, c’est d’avoir de très bons produits », confie le chef, qui se fait un devoir de choisir ses viandes et poissons auprès des meilleurs producteurs.

La viande et le poisson occupent ainsi une place de choix, avec des morceaux d’exception comme le Chateaubriand Simmental, la côte de bœuf irlandaise maturée 60 jours, ou encore le faux-filet Wagyu d’Australie.

Du côté de la mer, les saveurs méditerranéennes et internationales se mêlent à la carte. On retrouve des classiques comme la bouillabaisse du chef, élaborée avec quatre filets de poissons, mais aussi des inspirations exotiques avec le tiradito exotique, un plat raffiné à base de poisson du jour, maracuja, avocat yuzu et crémeux de piment fermenté.

L’inspiration du chef vient de ses voyages à travers le monde, dont il a ramené des influences nikkei, méditerranéennes et asiatiques.

©maisonF

Enfin, impossible d’évoquer cette adresse sans le plat signature : les Saint-Jacques fumées. Ce plat, véritable vitrine du savoir-faire du chef, est travaillé avec précision : « C’est une recette qui me suit depuis très longtemps et que je retravaille au fil des saisons », confie le chef Mickaël. Les noix de Saint-Jacques sont accompagnées d’un risottino mousseux au vieux parmesan, d’une poêlée de cèpes et d’artichauts. Un plat qui séduit immédiatement les fins gourmets.

« Un lieu de vie »

©MaisonF

Ce qui distingue Maison F, c’est aussi son atmosphère unique : « On est fermé à rien du tout », affirme Mickaël Farraut. Dès le matin, on peut s’y installer pour un petit-déjeuner avec jus frais et viennoiseries maison. L’après-midi, la terrasse ensoleillée invite à un moment de détente autour d’un cocktail signature ou d’un smoothie rafraîchissant. Puis vient le dîner, suivi d’une ambiance festive, animée par des DJs, musiciens et performers.

Le restaurant propose également un espace lounge, idéal pour des soirées entre amis et un bar central, où l’on découvre des cocktails innovants, dont certains sont élaborés à base de CBD, accompagnés d’animations originales.

Chez Maison F, la personnalisation est au cœur de l’expérience. Pour les amateurs de surprises, le chef Mickaël propose de créer un menu à l’aveugle sur demande : « Si quelqu’un me le commande le matin pour le soir, je crée une recette spécialement pour lui, sur l’instant », explique-t-il. Un luxe rare, qui illustre à quel point la passion du chef se reflète dans chacun de ses plats et son envie sans cesse d’innover pour surprendre ses convives.

Parmi les suggestions, vous trouverez :

Tiradito exotique : fines tranches de poisson du jour, sauce maracuja, avocat au yuzu et crémeux de piment fermenté.

Filet de bœuf Rossini : une viande d’exception, servie avec une purée truffée et une sauce secrète du chef.

Foie gras poêlé : compotée de figues, dattes medjoul et noix.

Faux-filet Wagyu Westholme.

Daurade royale : servie avec huile de soja et cébette.

Tartare de veau au couteau : caviar affiné huit mois, espuma iodé.

Côte de boeuf irlandaise maturée (sélection Lesage Prestige maturée 60 jours)

Adresse : 8 Quai des Docks à Nice

Horaire : Tous les jours, sauf le mardi, de 9 heures à 22h30. Et le samedi de 9heures à 23h30.

