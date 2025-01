« The Prince of Venice », le deuxième restaurant d’Emmanuel-Philibert de Savoie ouvrira à Monaco 

Emmanuel-Philibert de Savoie est héritier du trône d’Italie mais aussi restaurateur, producteur, animateur, etc. © Prince of Venice

On vous dit plus sur le nouveau restaurant du chef de la maison royale de Savoie.

Déjà à la tête d’un food truck et du restaurant italien « The Prince of Venice » à Los Angeles depuis 2020, Emmanuel-Philibert de Savoie poursuit son aventure culinaire à Monaco.

C’est d’ailleurs sur son compte Instagram que le prince a annoncé l’ouverture de sa toute nouvelle adresse monégasque. « Pinsa ou Pasta ? Si vous avez du mal à choisir il faudra goûter les deux. Ouverture prochainement à Monaco. À suivre, c’est pour très bientôt, à emporter et en livraison ! » écrit l’époux de Clotilde Courau en légende de son post.

Le restaurant proposera donc des pizzas romaines, des arancini, des desserts et bien évidemment des pâtes en sauce. Si la date d’ouverte reste encore inconnue, l’adresse, elle, n’est plus un secret pour personne. En effet, les Monégasques et résidents alentour pourront bientôt déguster les spécialités italiennes d’Emmanuel-Philibert de Savoie au 39 boulevard du Jardin Exotique. Un projet qui promet de ravir les gourmets !

