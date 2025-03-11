Гастрономия: 3 незабываемых ресторана в порту Ниццы

Всего в нескольких километрах от Княжества находится портовый квартал Ниццы – идеальное место, чтобы отведать хорошей кухни.

Мы выбрали три ресторана, которые стоит посетить: элегантные, непринужденные меню и свежие, изысканные блюда, задуманные и приготовленные тремя талантливыми шефами.

Pеклама

«Bistrot de Jan»

В конце ноября в самом центре порта Ниццы, по адресу 12 rue Lascaris, открылся ресторан «Bistrot de Jan». Это новое заведение шефа Яна-Хендрика ван дер Вестхёйзена, удостоенного звезды Мишлен, предлагает непринужденную и теплую атмосферу.

Ян-Хендрик ван дер Вестхёйзен прославился благодаря своему гастрономическому ресторану «Jan», который открылся в сентябре 2013 года и был удостоен звезды Мишлен в 2016 году.

© JanChefsWhites /Jenna

Эта награда быстро укрепила славу шефа родом из Мидделбурга в Южной Африке. Его новый ресторан, «Bistrot de Jan», предлагает доступную альтернативу публике, желающей открыть для себя мир шефа без формализма высокой кухни. Никаких правил: вы можете есть руками, можете добавлять соус без ограничений! В меню особое место отведено общим блюдам и качественным продуктам.

Атмосфера здесь более интимная и дружелюбная, но при этом по-прежнему проявляются навыки, благодаря которым шеф стал первым южноафриканцем, удостоенным звезды Мишлен.

Меню «Bistrot de Jan» вдохновлено как традиционными французскими рецептами, так и южноафриканскими вкусами, навеянными детством шефа.

Среди блюд:

Морской язык в кляре по-гренобльски – фирменное блюдо заведения.

Куриный пирог с трюфельным соусом – также фирменное блюдо заведения. Этот пирог напоминает рецепты бабушки шефа.

Стейк из цветной капусты с гремолата – для тех, кто ищет вегетарианскую альтернативу. Это блюдо готовится из цветной капусты, приправленной ароматной гремолатой.

Что касается десертов, то недостатка в разнообразии нет. Среди них:

«Мамина Мальва», домашнее ванильное мороженое – дань воспоминаниям детства, переосмысленным сегодня.

«Моя шоколадная капуста», ройбуш-крем-англез и пьемонтское пралине из лесных орехов – творение, сочетающее в себе оригинальность и букет вкусов.

«Тарт Татен» с сырыми сливками.

Адрес: 12 Rue Lascaris, Ницца Часы работы: со вторника по субботу с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до полуночи. В воскресенье – с 11:00 до 15:00.

«Marechiaro»

В ресторане «Marechiaro» напротив порта Ниццы можно насладиться итальянской кухней в теплой атмосфере. Шеф Франческо родом из деревни под Неаполем представляет щедрые блюда средиземноморской кухни.

© Marechiaro

«Наша цель – готовить свежие продукты и привлекать клиентов к нам несколько раз в неделю! Мы хотим, чтобы они чувствовали себя как дома. Это очень важно. Это дружелюбный ресторан, где мы стараемся помнить о людях. Мы получаем хорошие отзывы, люди довольны, и мы тоже. В меню – все блюда нашего региона», объясняет Франческо.

© ChefFrancesco/Marechiaro

Посетителей принимают очень тепло и внимательно. Команда знает своих постоянных клиентов и уделяет время, чтобы проконсультировать каждого. Интерьер ресторана идеально отражает стремление шефа Франческо предложить посетителям настоящую итальянскую кухню. Каждая деталь – от фотографий Неаполя, побережья Амальфи до ментонских лимонов – переносит посетителей прямиком в Италию.

Щедрая кухня

Среди блюд:

Лингвини с морскими петушками

Ригатони Марекьяро (колбаски, белые грибы, руккола)

Паккери с морепродуктами (кальмары, крупные креветки, мидии, морские петушки, помидоры черри),

Смешанные жареные блюда «Marechiaro» (кальмары, крупные креветки, морские язычки, мелкая барабулька, овощная темпура, соус тартар)

Жареный осьминог с буррата

Филе дорады

«Zuppa di cozze» (мидии, морские петушки, осьминоги, лангустины, слегка приправленные помидоры черри)

Пармская ветчина, неаполитанская салями, мортаделла, пекорино тоскано, нежный проволоне

Блюда – сытные и вкусные! Например, если вы любите морепродукты, не стесняйтесь спрашивать о сегодняшних поставках. Шеф Франческо с радостью ответит на ваши вопросы и сам разделает свежую рыбу прямо на вашем столе. Что касается вин, то в меню преобладают итальянские вина.

Адрес: 12 Quai des Docks, Ницца Часы работы: ежедневно с 9:30 до 22:30.

«The Prince of Venice», второй ресторан Эммануэля-Филибера де Савойя, откроется в Монако

«Maison F»

В конце набережной Quai des Docks стоит ресторан «Maison F» – идеальное место для гурманов, ищущих качественные продукты и изысканную кухню. Каждое блюдо шефа Микаэля Фарро – это знакомство с отборными продуктами и неповторимыми вкусами.

Какое здесь ключевое слово? «Любовь к свежести». Меню меняется в зависимости от сезона и поставок и отражает неустанное стремление к качеству и свежести: «Наша цель – свежайшие продукты», признается шеф, для которого делом чести является выбор мяса и рыбы у лучших производителей.

Мясо и рыба, таким образом, занимают особое место. Среди них – отборные куски – шатобриан симментальской говядины, ирландский говяжий бок двухмесячной выдержки и даже тонкий филей вагю из Австралии.

В морепродуктах сочетаются блюда средиземноморской и международной кухни. Здесь – классические блюда, такие как буйабес от шефа, приготовленный из четырех видов рыбного филе, а также экзотические яства, такие как тирадито – изысканное блюдо из свежей рыбы, маракуйи, авокадо юдзу и ферментированного перца.

Вдохновение шефа черпается из его путешествий по миру, из которых он привозит с собой элементы кухни никкей, средиземноморской и азиатской кухни.

© maisonF

Наконец, невозможно говорить об этом ресторане, не упомянув про фирменное блюдо – копченые морские гребешки. Это блюдо – настоящий образец мастерства шефа – готовится с особой точностью: «Этот рецепт я использую уже очень давно и совершенствую каждый сезон», признается шеф Микаэль. К гребешкам подается пенистое ризотто с выдержанным пармезаном, жареными белыми грибами и артишоками. Это блюдо сразу же придется по вкусу изысканным гурманам.

«Место для жизни»

©MaisonF

Что еще отличает «Maison F», так это его уникальная атмосфера: «Мы вообще открыты ко всему», говорит Микаэль Фарро. С самого утра вы можете позавтракать свежевыжатым соком и домашней выпечкой. Днем солнечная терраса приглашает вас расслабиться с фирменным коктейлем или освежающим смузи. Затем – ужин, за которым следует праздничная программа с участием диджеев, музыкантов и исполнителей.

В ресторане также есть лаунж, который идеально подходит для вечеров с друзьями и занимает место центрального бара, где вы можете открыть для себя инновационные коктейли, некоторые из которых приготовлены с использованием CBD, в сопровождении оригинальной развлекательной программы.

В «Maison F» персонализация лежит в основе всего опыта. Для тех, кто любит сюрпризы, шеф Микаэль предлагает составить слепое меню на заказ: «Если кто-то заказывает его утром на вечер, я создаю рецепт специально для него, прямо на месте», объясняет он. Редкая роскошь, которая демонстрирует, в какой степени страсть шефа отражается в каждом из его блюд, как и его постоянное стремление к инновациям, чтобы удивить своих гостей.

Меню включает в себя:

Экзотический тирадито: тонкие ломтики свежей рыбы, соус из маракуйи, авокадо юдзу и ферментированный перец.

Изысканное филе говядины «Россини» подается с трюфельным пюре и фирменным соусом от шефа.

Жареная фуа-гра – с инжирным компотом, финиками меджуль и грецкими орехами.

Тонкий филей вагю Вестхолм.

Королевская дорада подается с соевым маслом и зеленым луком.

Тартар из шинкованной телятины – с икрой восьмимесячной выдержки и лёгким

Ирландский говяжий бок (выдержка – 60 дней, Lesage Prestige)

Адрес: 8 Quai des Docks, Ницца Часы работы: ежедневно, кроме вторника, с 9:00 до 22:30. В субботу – с 9:00 до 23:30.

Топ-5 ресторанов Монако с превосходными бранчами