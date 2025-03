3 ristoranti imperdibili al porto di Nizza

Ad appena qualche chilometro dal Principato, il quartiere del porto di Nizza è perfetto per gustare un’ottima cena.

Abbiamo selezionato tre ristoranti che valgono il tragitto: ambiente elegante o casual e piatti freschi e raffinati preparati e pensati da tre abili chef.

Bistrot de Jan

Il Bistrot de Jan ha aperto a fine novembre nel cuore del quartiere Port de Nice, al numero 12 di rue Lascaris. Il nuovo ristorante dello chef stellato Jan-Hendrik van der Westhuizen accoglie i suoi ospiti in un ambiente informale e accogliente.

Jan-Hendrik van der Westhuizen si è fatto conoscere con il suo ristorante gourmet Jan, aperto a settembre 2013 e premiato nel 2016 con un “macaron” Michelin.

©JanChefsWhites /Jenna

Grazie a questo riconoscimento, lo chef, originario di Middelburg in Sudafrica, si è presto guadagnato una certa fama. Il suo nuovo locale, Le Bistrot de Jan, offre un’alternativa accessibile a chiunque voglia scoprire l’universo di Van der Westhuizen senza i formalismi dell’alta cucina. Qui non c’è nessuna regola: si può mangiare con le mani e fare anche la scarpetta! Il menù è incentrato su piatti da condividere e prodotti di qualità.

L’atmosfera è intima e conviviale, lasciando trasparire il talento dello chef che gli è valso il riconoscimento di primo chef sudafricano a essere premiato da Michelin.

Il menù del Bistrot di Jan trae ispirazione da ricette francesi tradizionali, ma anche dai sapori del Sudafrica, riflettendo l’infanzia dello chef.

Tra i piatti proposti trovate:

La sogliola alla mugnaia alla Grenobloise, un piatto forte del bistrot.

Il pasticcio di pollo con salsa al tartufo, un piatto tipico del posto. Uno sformato che richiama le ricette della nonna dello chef.

La bistecca di cavolfiore e gremolada, per chi cerca un’alternativa vegetariana. Il piatto mette in risalto il cavolfiore con una gremolada profumata.

Per quanto riguarda i dessert, c’è l’imbarazzo della scelta:

Le Malva de Maman, gelato di vaniglia fatto in casa: un richiamo ai ricordi d’infanzia rivisitati con un tocco moderno.

Mon Chou au Chocolat, crema inglese al roobois e pralinato alle nocciole del Piemonte: una creazione che coniuga originalità ed equilibrio dei sapori.

La Tarte Tatin con crème crue

Indirizzo: 12 Rue Lascaris à Nice Orari: dal martedì al sabato dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 a mezzanotte. La domenica dalle 11:00 alle 15:00.

Marechiaro

Di fronte al porto di Nizza, Marechiaro delizia il palato con sapori italiani in un ambiente accogliente. Al timone, lo chef Francesco, originario della provincia di Napoli, punta tutto su piatti di cucina mediterranea generosi.

©Marechiaro

“Il nostro obiettivo è servire prodotti freschi e far tornare i clienti più volte a settimana! Vogliamo che si sentano a casa. È molto importante per noi. È un ristorante conviviale dove cerchiamo di ricordarci dei nostri clienti. Abbiamo avuto dei buoni feedback, le persone sono soddisfatte e lo siamo anche noi. Sul menù, ci sono tutti i piatti della nostra regione”, spiega Francesco.

©ChefFrancesco/Marechiaro

L’accoglienza è calorosa e attenta. Lo staff conosce gli habitué e si prende il tempo per consigliare ogni cliente. L’arredamento del ristorante riflette alla perfezione la volontà dello chef Francesco di offrire un’autentica esperienza italiana. Ogni dettaglio, dalle foto di Napoli e della costiera amalfitana ai limoni di Mentone, è studiato per far viaggiare i commensali direttamente in Italia.

Una cucina generosa

Tra i piatti proposti trovate:

Linguine alle vongole

Rigatoni Marechiaro (salsiccia, funghi porcini e rucola)

Paccheri ai frutti di mare (calamari, gamberi, cozze, vongole, pomodorini)

Fritto misto Marechiaro (calamari, gamberi, sogliole, triglie, verdure in pastella, salsa tartara)

Polpo grigliato e burrata

Filetto di orata

Zuppa di cozze (cozze, vongole, polpo, scampi, pomodorini leggermente piccanti)

Prosciutto di Parma, salame Napoli, mortadella, pecorino toscano, provolone dolce

I piatti sono abbondanti e gustosi! Se amate il sapore del mare, chiedete del pescato del giorno, lo chef Francesco sarà più che lieto di mostrarvi il pesce fresco direttamente al tavolo. La carta dei vini predilige i vigneti italiani.

Indirizzo: 12 Quai des Docks a Nizza Orari: aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 22:30

Maison F

Alla fine del Quai des Docks, Maison F è un indirizzo imperdibile per i buongustai in cerca di prodotti di qualità e di piatti raffinati. Sotto la supervisione dello chef Mickaël Farraut, ogni piatto è un invito alla scoperta di sapori e prodotti attentamente selezionati.

Il loro motto? “Fresco è meglio”. Il menù segue le stagioni e riflette una continua ricerca di qualità e freschezza: “Puntiamo ad avere degli ottimi prodotti”, confida lo chef, che seleziona la carne e il pesce dai migliori produttori.

La carne occupa un posto d’onore, con tagli d’eccezione come lo Chateaubriand Simmental, la costata di manzo irlandese frollata per 60 giorni e il controfiletto australiano Wagyu.

Anche il pesce è al centro dell’attenzione con sapori mediterranei e internazionali che si mescolano nel menù. Troviamo i classici della cucina francese come la bouillabaisse (zuppa di pesce) dello chef, preparata con quattro filetti di pesce, ma anche pietanze di ispirazione esotica come il tiradito, un piatto raffinato a base di pesce del giorno, maracuja, avocado allo yuzu e crema di peperoncino fermentato.

Lo chef trae ispirazione dai suoi viaggi in giro per il mondo lasciandosi guidare da influenze nikkei, mediterranee e asiatiche.

©maisonF

Infine, è impossibile parlare di questo ristorante senza citare il suo piatto forte: le capesante affumicate. Un piatto, preparato con precisione, che mette in risalto le abilità dello chef: “È una ricetta che mi accompagna da molto tempo e che rielaboro a seconda delle stagioni”, confida lo chef Mickaël. Le capesante sono servite con un risottino spumoso con parmigiano stagionato e funghi porcini e carciofi saltati in padella. Un piatto che fa subito gola ai palati più esigenti.

“Un luogo di vita”

©MaisonF

Quello che distingue Maison F è anche la sua atmosfera unica: “Siamo aperti per tutto”, afferma Mickaël Farraut. Al mattino potrete gustare una colazione a base di succhi di frutta freschi e dolci fatti in casa. Nel pomeriggio, la terrazza soleggiata invita a rilassarsi con un cocktail signature o un frullato rinfrescante. Infine è il momento della cena, seguita da una serata animata da DJ, musicisti e artisti.

Il ristorante ospita anche uno spazio lounge, ideale per serate tra amici, e un bar al centro della sala dove scoprire cocktail innovativi, di cui alcuni a base di CBD, il tutto con un intrattenimento originale.

Da Maison F la personalizzazione è il cuore dell’esperienza. Per gli amanti delle sorprese, lo chef Mickaël offre la possibilità di creare un menù “alla cieca” su richiesta: “Se qualcuno me lo ordina la mattina per la sera, creo una ricetta appositamente per lui, sul momento”, spiega. Un lusso raro, che dimostra come la passione dello chef si rifletta in ognuno dei suoi piatti, oltre che la sua instancabile voglia di innovare per sorprendere i suoi ospiti.

Tra i piatti consigliati trovate:

Tiradito esotico: sottili fette di pesce del giorno, salsa maracuja, avocado allo yuzu e crema di peperoncino fermentato.

Filetto di manzo Rossini: una carne eccezionale, servita con un purè al tartufo e una salsa segreta dello chef.

Foie gras saltato in padella: composta di fichi, datteri medjoul e noci.

Controfiletto Wagyu Westholme.

Orata: servita con olio di soia e cipollotto.

Tartare di vitello al coltello: caviale di otto mesi, espuma iodata.

Costata di manzo irlandese frollata (selezione Lesage Prestige, frollata per 60 giorni)

Indirizzo: 8 Quai des Docks a Nizza Orari: tutti i giorni, eccetto il martedì, dalle 9:00 alle 22:30. Il sabato dalle 9:00 alle 23:30.

