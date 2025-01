5 ristoranti per un ottimo brunch a Monaco

Avete voglia di un brunch in famiglia o tra amici? Siete nel posto giusto! Nel Principato, infatti, non mancano i locali in cui fare un bel brunch abbondante e delizioso.

Il brunch: quando colazione e pranzo si incontrano. Questa moda si è ormai diffusa in tutto il mondo e sono molti i ristoranti che lo hanno inserito nella loro offerta. Menù, formule o buffet, ecco una selezione, non esaustiva, dei ristoranti in cui poter fare un brunch a Monaco.

Smakelijk! al Méridien Beach Plaza: il perfetto brunch in famiglia in stile belga

© Méridien Beach Plaza © Méridien Beach Plaza

Ogni domenica, Smakelijk! (buon appetito, in fiammingo) trasforma la vostra mattinata in una vera e propria esperienza culinaria e conviviale. In riva al mare, su una terrazza soleggiata o nell’accogliente brasserie, questo nuovo brunch d’autore fonde la cucina del Belgio con quella mediterranea.

Patatine fritte belghe, tonno, ostriche e cozze marinière, pollo allo spiedo, costata di manzo e risotto fatti sul momento, e ancora irresistibili dessert come la fontana di cioccolato belga e il famoso waffle di Bruxelles servito ancora caldo.

Una menzione speciale va allo Smakspritz, il delizioso cocktail di benvenuto con liquore all’albicocca e spumante belga servito al tavolo insieme a molte altre sorprese. Il buffet, invece, è self-service e all-you-can-eat.

Per i bambini dai 4 ai 12 anni, troverete un miniclub gratuito con laboratori creativi e un corso di pasticceria dalle 14:00 alle 14:30. La soluzione perfetta per gustarvi un momento di vero relax.

Dove: 22 Avenue Princesse Grace

22 Avenue Princesse Grace Quando: tutte le domeniche fino a maggio 2025

tutte le domeniche fino a maggio 2025 Orari di apertura: dalle 12:00 alle 15:00

dalle 12:00 alle 15:00 Prezzo: 85 euro a persona con un cocktail di benvenuto

85 euro a persona con un cocktail di benvenuto Prenotazioni: +377 93 15 78 88

Pavyllon Monte-Carlo all’Hôtel Hermitage: il tipico brunch parigino

© Monaco Tribune / Anaïs Riu © Monte-Carlo SBM

Nel cuore dell’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, lo chef stellato Yannick Alléno e il suo staff vi propongono un eccellente brunch in stile parigino, dove potrete gustare una serie di pasticcini, creme spalmabili gourmet fatte in casa e deliziosi succhi di frutta fresca… Ed è solo l’inizio.

A tavola, troverete creazioni originali come le uova in cocotte con ricci di mare e caviale Prunier, o i maccheroni glassati con scamorza affumicata e prosciutto. I dolci includono brioche alle nocciole caramellate e insalata di mango allo zafferano. A completare l’esperienza, succhi di frutta freschi e un bicchiere di champagne selezionato dal sommelier.

E c’è qualcosa anche i più piccoli: un menù studiato appositamente per loro e un accesso alla Kids Room dell’hotel solo per il brunch domenicale, così i genitori potranno godersi un momento di calma davvero delizioso.

Dove: 1 Square Beaumarchais

1 Square Beaumarchais Quando: tutte le domeniche dalle 12:00 alle 15:00

tutte le domeniche dalle 12:00 alle 15:00 Prezzo: 145 euro con succo di frutta, bicchiere di champagne e bevande calde servite al tavolo

145 euro con succo di frutta, bicchiere di champagne e bevande calde servite al tavolo Prezzo bambini: 60 euro (da 6 a 12 anni) – Gratis per i minori di 6 anni

60 euro (da 6 a 12 anni) – Gratis per i minori di 6 anni Kids room: spazio gratuito dedicato ai bambini, aperto dalle 10:00 alle 18:00 nel salone d’inverno

spazio gratuito dedicato ai bambini, aperto dalle 10:00 alle 18:00 nel salone d’inverno Prenotazioni: +377 98 06 98 98

Calypso al Monte-Carlo Bay: un brunch party a base di champagne

© Monte-Carlo SBM © Monte-Carlo SBM

Fino a giugno, il Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ospita lo “Champagne Brunch Party” all’Espace Calypso. Un brunch di lusso, con open bar di Champagne Taittinger Cuvée Prestige, accompagnato da un trio acustico dal vivo.

Il menù del brunch, ideato dallo chef Marcel Ravin, prevede piatti di carne e una deliziosa selezione di frutti di mare, un salad bar dove potrete farvi preparare un piatto su ordinazione con ingredienti freschi e un buffet di dolci prelibatezze come la panna cotta ai fichi speziati, i deliziosi french toast, l’esotico Monacoco o la deliziosa isola galleggiante alla vaniglia. Un brunch completo e abbondante dove avrete l’imbarazzo della scelta.

Il ristorante offre anche un Kids Buffet, con piatti pensati appositamente per i bambini.

Dove: 40 Avenue Princesse Grace – Espace Calypso

40 Avenue Princesse Grace – Espace Calypso Quando: tutte le domeniche fino a giugno 2025

tutte le domeniche fino a giugno 2025 Orari di apertura: dalle 12:30 alle 15:00

dalle 12:30 alle 15:00 Prezzo: 135 euro a persona con champagne Taittinger Cuvée Prestige servito a volontà

135 euro a persona con champagne Taittinger Cuvée Prestige servito a volontà Prenotazioni: +377 98 06 03 60

Robuchon Monaco: l’arte del brunch alla francese

Vicino alla splendida spiaggia del Larvotto, Robuchon Monaco vi invita a vivere un’esperienza culinaria unica. Fedele all’eredità di Joël Robuchon, lo chef più stellato del mondo, questa parentesi culinaria rivisita i classici della gastronomia francese con un tocco moderno.

In un’atmosfera calda ed elegante, Robuchon Monaco si distingue per il suo brunch domenicale servito al tavolo. Il locale promette un momento di convivialità in cui il servizio impeccabile si fonde con l’atmosfera rilassata, offrendo agli ospiti attimi di puro piacere.

Dalla pasticceria ai formaggi, passando per i salumi, il pesce e le ostriche: ogni piatto, preparato con prodotti di stagione eccezionali, è un invito a gustare l’eccellenza in un ambiente raffinato. Un brunch dove perfezione e piacere si incontrano, per un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Dove: Esplanade du Portier

Esplanade du Portier Quando: tutte le domeniche

tutte le domeniche Orari di apertura: dalle 11:00 alle 16:00

dalle 11:00 alle 16:00 Prezzo: 95 euro a persona

95 euro a persona Prenotazioni: +377 99 92 44 73

Limùn all’Hôtel Hermitage: la colazione “healthy”

© Monte-Carlo SBM © Monte-Carlo SBM

Nel cuore dello splendido Hôtel Hermitage Monte-Carlo, il ristorante Le Limùn vanta un’atmosfera unica e una cucina che piace sia ai clienti di passaggio che agli habitué. Sotto la maestosa cupola o sulla terrazza soleggiata, Le Limùn invita a godersi un momento di relax con vista mozzafiato.

Con la sua nuova formula “healthy breakfast”, Le Limùn soddisfa ogni desiderio mattutino: smoothie detox, avocado toast con uovo in camicia o chia pudding, tutto è pensato per farvi iniziare la giornata in modo leggero e piacevole. Ideale per una pausa dopo lo shopping o per un pranzo veloce ma raffinato, Le Limùn è un indirizzo imperdibile dove la cucina incontra eleganza e serenità.

Dove: 1 Square Beaumarchais

1 Square Beaumarchais Quando: aperto tutti i giorni

aperto tutti i giorni Orari di apertura: dalle 9:00 alle 23:00

dalle 9:00 alle 23:00 Prezzo: À la carte

À la carte Informazioni: +377 98 06 98 48

