5 restaurants où profiter d’un excellent brunch à Monaco

Envie de prendre votre temps pour un brunch en famille ou entre amis ? Ça tombe bien, la Principauté regorge d’adresses pour manger un repas copieux et délicieux.

Le brunch, quand le breakfast et le lunch ne font plus qu’un. La mode du brunch s’est répandue à travers le monde entier et nombreuses sont les enseignes à l’avoir ajouté à leurs cartes. Menus, formules ou buffets, voici notre sélection non exhaustive des établissements où l’on peut bruncher à Monaco.

Publicité

Smakelijk! au Méridien Beach Plazza : le parfait brunch familial à la belge

© Méridien Beach Plazza © Méridien Beach Plazza

Chaque dimanche, Smakelijk! (bon appétit, en flamand) transforme votre matinée en une véritable expérience culinaire et conviviale. En bord de mer, sur une terrasse baignée de soleil ou dans le cadre chaleureux de la brasserie, ce nouveau brunch signature propose une fusion gourmande entre la Belgique et la Méditerranée.

Frites belges, pêche au thon, huitres et moules marinières, poulet sur sa broche, côte de bœuf et risotto servis minute, ou encore les irrésistibles desserts comme la fontaine de chocolat belge et la fameuse gaufre bruxelloise encore chaude, s’invitent à votre table.

Mention spéciale au délicieux cocktail de bienvenue à la liqueur d’abricot et au vin pétillant belge, le Smaksprtiz, servi à table tout comme de nombreuses autres surprises, pendant que le buffet est en libre service et à volonté.

Pour vos enfants de 4 à 12 ans, un kids club gratuit propose des ateliers créatifs et un cours de pâtisserie de 14h à 14h30, pour vous assurer un vrai moment de détente.

Lieu : 22 Avenue Princesse Grâce

22 Avenue Princesse Grâce Dates : Tous les dimanches jusqu’en mai 2025

Tous les dimanches jusqu’en mai 2025 Horaires : De 12h00 à 15h00

De 12h00 à 15h00 Tarif : 85 euros par personne avec un cocktail de bienvenue

85 euros par personne avec un cocktail de bienvenue Réservation : +377 93 15 78 88

Pavyllon Monte-Carlo à l’Hôtel Hermitage : le brunch typique parisien

© Monaco Tribune / Anaïs Riu © Monte-Carlo SBM

Au coeur de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le Chef étoilé Yannick Alléno et ses équipes vous proposent un excellent brunch à la parisienne, où il est possible de déguster diverses viennoiseries, des pâtes à tartiner gourmandes et faites maison, ainsi que de délicieux jus de fruits frais… Et ceci n’est que la mise en bouche.

À l’assiette, des créations inédites comme les œufs cocotte aux oursins et caviar Prunier, ou les macaronis glacés à la scamorza fumée et jambon italien. Côté sucré, la brioche caramélisée aux noisettes et la salade de mangue au safran raviront les gourmands. Pour parfaire l’expérience, jus frais et coupe de champagne, sélectionnée par le sommelier, complètent ce moment de plaisir.

Les enfants ne sont pas oubliés, avec un menu spécialement conçu pour eux et, pour les dimanches de brunch, l’accès exceptionnel à la Kids Room de l’hôtel, permettant aux parents de profiter d’un moment de calme et de gourmandise.

Lieu : 1 Square Beaumarchais

1 Square Beaumarchais Horaires : Tous les dimanches de 12h00 à 15h00

Tous les dimanches de 12h00 à 15h00 Tarif : 145 euros avec jus de fruits, coupe de champagne et boissons chaudes servis à table

145 euros avec jus de fruits, coupe de champagne et boissons chaudes servis à table Tarif enfants : 60 euros (de 6 à 12 ans) – Gratuit pour les moins de 6 ans

60 euros (de 6 à 12 ans) – Gratuit pour les moins de 6 ans Kids room : Espace gratuit dédié à vos enfants, ouvert de 10h à 18h dans le salon d’hiver

Espace gratuit dédié à vos enfants, ouvert de 10h à 18h dans le salon d’hiver Réservation : +377 98 06 98 98

L’Hôtel Martinez propose un nouveau brunch dominical qui ravira vos papilles

Calypso au Monte-Carlo Bay : une brunch party au champagne

© Monte-Carlo SBM © Monte-Carlo SBM

Jusqu’au mois de juin, le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort accueille le « Champagne Brunch Party » à l’espace Calypso. Un brunch luxueux, où le Champagne Taittinger Cuvée Prestige est en libre accès, le tout accompagné d’un trio musical acoustique en live.

Côté menu, ce brunch imaginé par le Chef Marcel Ravin propose des pièces de viande et sa savoureuse sélection de fruits de mer, un bar à salades, où l’on fait composer son assiette sur mesure avec des ingrédients frais, en plus d’un buffet de gourmandises comme la panna cotta figue épicée, le délicieux pain perdu, l’exotique Monacoco, ou encore l’impressionnante île flottante à la vanille. Le choix est riche pour un brunch complet et copieux.

Cet établissement propose également un Kids Buffet, avec de délicieux plats pensés tout spécialement pour les enfants.

Lieu : 40 Avenue Princesse Grace – Espace Calypso

40 Avenue Princesse Grace – Espace Calypso Dates : Tous les dimanches jusqu’en juin 2025

Tous les dimanches jusqu’en juin 2025 Horaires : De 12h30 à 15h00

De 12h30 à 15h00 Tarif : 135 euros par personne avec champagne Taittinger Cuvée Prestige servi à discrétion

135 euros par personne avec champagne Taittinger Cuvée Prestige servi à discrétion Réservation : +377 98 06 03 60

Robuchon Monaco : l’art du brunch à la française

Non loin de la belle plage du Larvotto, Robuchon Monaco vous invite à vivre une expérience gastronomique unique. Fidèle à l’héritage du Chef Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde, ce moment culinaire revisite les classiques de la gastronomie française avec une touche de modernité.

Dans un cadre élégant et chaleureux, Robuchon Monaco se distingue par son brunch du dimanche servi à table. L’établissement promet un moment de convivialité où un service impeccable se mêle à une atmosphère détendue, offrant à ses convives un instant de pur plaisir.

Des viennoiseries aux fromages, en passant par la charcuterie, le poisson ou encore les huitres : chaque plat, préparé avec des produits de saison d’exception, est une invitation à savourer l’excellence dans un cadre raffiné. Un brunch où perfection et plaisir se rencontrent, pour une expérience sensorielle inoubliable.

Lieu : Esplanade du Portier

Esplanade du Portier Dates : Tous les dimanches

Tous les dimanches Horaires : De 11h à 16h

De 11h à 16h Tarif : 95 euros par personne

95 euros par personne Réservation : +377 99 92 44 73

Limùn à l’Hôtel Hermitage : le petit-déjeuner « healthy »

© Monte-Carlo SBM © Monte-Carlo SBM

Dans l’exceptionnel cadre de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, le restaurant Le Limùn se distingue par son atmosphère unique et sa cuisine qui séduit aussi bien les visiteurs de passage que les habitués. Niché sous la majestueuse coupole ou sur la terrasse ensoleillée, Le Limùn invite à savourer un moment de détente tout en profitant de vues imprenables.

Avec sa nouvelle formule « healthy breakfast », Le Limùn répond à toutes les envies du matin : smoothie detox, toast à l’avocat avec œuf poché ou encore chia pudding, tout est pensé pour débuter la journée avec légèreté et plaisir. Idéal pour une pause après une séance de shopping ou pour un déjeuner rapide mais raffiné, Le Limùn est une adresse incontournable où la gastronomie rencontre l’élégance et la sérénité.

Lieu : 1 Square Beaumarchais

1 Square Beaumarchais Dates : Ouvert tous les jours

Ouvert tous les jours Horaires : De 9h à 23h

De 9h à 23h Tarif : À la carte

À la carte Informations : +377 98 06 98 48

Fast-food, gourmet, anglais : découvrez ces nouveaux restaurants à Monaco