Топ-5 ресторанов Монако с превосходными бранчами

Хотите провести время за бранчем с семьей или друзьями? В Княжестве полно мест, где можно сытно и вкусно поесть.

Бранч, это когда завтрак и обед становятся одним целым. Мода на бранчи распространилась по всему миру, и многие заведения добавили их в свои меню. Меню, формулы или шведские столы – вот наша неполная подборка заведений, где можно отведать бранч в Монако.

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Smakelijk! в отеле Méridien Beach Plaza: идеальный бельгийский семейный бранч

© Méridien Beach Plaza © Méridien Beach Plaza

Каждое воскресенье – Smakelijk! (приятного аппетита на фламандском) превратит ваше утро в настоящее кулинарное и праздничное событие. У моря, на залитой солнцем террасе или в теплой обстановке пивного бара этот новый фирменный бранч предлагает изысканное сочетание бельгийской и средиземноморской кухни.

К вашему столу будут предложены бельгийский картофель фри, тунец, устрицы и мидии в маринаде, курица на вертеле, говяжьи ребрышки и ризотто, а также такие восхитительные десерты, как бельгийский шоколадный фонтан и знаменитые брюссельские вафли, еще теплые. Все блюда – свежайшие!

Особого внимания заслуживает восхитительный приветственный коктейль к столу с абрикосовым ликером и бельгийским игристым вином Smaksprtiz, а также множество других сюрпризов. Шведский стол работает по принципу самообслуживания, и вы можете съесть столько, сколько захотите.

Для детей от 4 до 12 лет бесплатный детский клуб предлагает творческие мастер-классы и уроки выпечки с 14:00 до 14:30, чтобы вы могли по-настоящему расслабиться.

Адрес: 22 Avenue Princesse Grâce

22 Avenue Princesse Grâce Даты: Каждое воскресенье до мая 2025 г.

Каждое воскресенье до мая 2025 г. Время: с 12:00 до 15:00

с 12:00 до 15:00 Цены: 85 евро на человека с приветственным коктейлем

85 евро на человека с приветственным коктейлем Бронирование: +377 93 15 78 88

Pavyllon Monte-Carlo в отеле Hermitage: типичный парижский бранч

© Monaco Tribune / Анаис Риу (Anaïs Riu) © Monte-Carlo SBM

В самом сердце отеля Hermitage Monte-Carlo звёздный шеф Янник Аллено и его команда предлагают вам превосходный бранч в парижском стиле, где вы сможете попробовать разнообразную выпечку, изысканные домашние пасты, а также восхитительный свежевыжатый фруктовый сок… И это – только закуска.

На тарелке – новые творения, такие как яйца-кокотт с морскими ежами и икрой Prunier или замороженные макароны с копченым сыром скаморца и итальянской ветчиной. Из десертов гурманам придутся по вкусу бриошь с карамелизированным фундуком и салат из манго с шафраном. А чтобы ощущения были еще более приятными, сомелье подберет вам свежий сок и бокал шампанского, которые дополнят этот момент восторженного удовольствия.

Для детей приготовлено специальное меню, а по воскресным бранчам предоставляется исключительный доступ в детскую комнату отеля, что позволяет родителям насладиться моментами спокойствия и беззаботности.

Адрес: 1 Square Beaumarchais

1 Square Beaumarchais Время: Каждое воскресенье с 12:00 до 15:00

Каждое воскресенье с 12:00 до 15:00 Цены: 145 евро с фруктовым соком, бокалом шампанского и горячими напитками за столом

145 евро с фруктовым соком, бокалом шампанского и горячими напитками за столом Цены для детей: 60 евро (с 6 до 12 лет) – бесплатно для детей младше 6 лет

60 евро (с 6 до 12 лет) – бесплатно для детей младше 6 лет Детская комната: Бесплатно для ваших детей, открыта с 10:00 до 18:00 в зимнем зале.

Бесплатно для ваших детей, открыта с 10:00 до 18:00 в зимнем зале. Бронирование: +377 98 06 98 98

Отель Martinez предлагает новый воскресный бранч, который порадует вас своим изысканным вкусом

Calypso в отеле Monte-Carlo Bay: бранч-парти с шампанским

© Monte-Carlo SBM © Monte-Carlo SBM

До июня в ресторане Calypso отеля Monte-Carlo Bay пройдет «Бранч-парти с шампанским». Роскошный бранч, на котором шампанское Taittinger Cuvée Prestige предлагается в свободном доступе под аккомпанемент живого акустического музыкального трио.

Что касается меню, то этот бранч, задуманный шефом Марселем Равеном, предлагает мясные нарезки и изысканную подборку морепродуктов, салат-бар, где вы можете заказать себе тарелку из свежих ингредиентов по своему вкусу, а также шведский стол с такими деликатесами, как острая инжирная панна-котта, восхитительные французские тосты, экзотический «Монакоко» или впечатляющий плавучий остров с ванилью. Выбор блюд для полноценного и обильного бранча очень широк.

В этом заведении также есть детский шведский стол с вкусными блюдами, приготовленными специально для детей.

Адрес: 40 Avenue Princesse Grace – Espace Calypso

40 Avenue Princesse Grace – Espace Calypso Даты: Каждое воскресенье до июня 2025 г

Каждое воскресенье до июня 2025 г Время: с 12:30 до 15:00

с 12:30 до 15:00 Цены: 135 евро на человека с неограниченным количеством шампанского Taittinger Cuvée Prestige

135 евро на человека с неограниченным количеством шампанского Taittinger Cuvée Prestige Бронирование: +377 98 06 03 60

Robuchon Monaco: искусство французского бранча

Неподалеку от прекрасного пляжа Ларвотто находится ресторан Robuchon Monaco, который приглашает вас насладиться уникальными гастрономическими впечатлениями. Верный наследию шефа Жоэля Робюшона – самого звездного шеф-повара в мире – этот кулинарный момент переосмысливает классику французской гастрономии с нотками современности.

В элегантной и теплой обстановке ресторана Robuchon Monaco выделяется воскресный бранч, который подается за столиком. Заведение обещает момент праздничного настроения, где безупречное обслуживание сочетается с непринужденной атмосферой, предлагая гостям минуты чистого удовольствия.

От выпечки до сыров, мясного ассорти, рыбы и даже устриц: каждое блюдо, приготовленное из исключительных сезонных продуктов, – это приглашение насладиться совершенством в изысканной обстановке. Бранч, в котором сочетаются изыск и удовольствие, дарит незабываемые чувственные ощущения.

Адрес: Esplanade du Portier

Esplanade du Portier Даты: Каждое воскресенье

Каждое воскресенье Время: С 11:00 до 16:00

С 11:00 до 16:00 Цены: 95 евро на человека

95 евро на человека Бронирование: +377 99 92 44 73

Limùn в отеле Hermitage: «здоровый» завтрак

© Monte-Carlo SBM © Monte-Carlo SBM

В исключительной обстановке отеля Hermitage Monte-Carlo, ресторан Le Limùn выделяется своей уникальной атмосферой и кухней, от которой остаются в восторге как случайные посетители, так и постоянные клиенты. Под величественным куполом или на солнечной террасе Le Limùn приглашает вас насладиться минутами отдыха, любуясь захватывающими видами.

Благодаря новой формуле «здорового завтрака» Le Limùn удовлетворит все ваши утренние желания: детокс-смузи, тост с авокадо и яйцом-пашот или даже пудинг с семенами чиа – все для того, чтобы начать день легко и с удовольствием. Идеальное место для отдыха после шопинга или быстрого, но изысканного обеда, Le Limùn – это место, где гастрономия сочетается с элегантностью и спокойствием.

Адрес: 1 Square Beaumarchais

1 Square Beaumarchais Даты: Открыто каждый день

Открыто каждый день Время: С 9:00 до 23:00

С 9:00 до 23:00 Цены: Выбор в меню

Выбор в меню Информация: +377 98 06 98 48

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