Фастфуд, высокая кухня, британская классика — новые гастрономические открытия в Монако

Сразу несколько новых ресторанов начали в этом году свою работу в Монако.

Владельцы предлагают гостям и жителям Княжества свежие кулинарные концепции, которые отвечают растущему спросу на разнообразные гастрономические впечатления.

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Marlow — британская кухня в современном звучании

Расположенный в новом экорайоне Маретерра ресторан Marlow — это новая концепция ресторана непрерывного обслуживания от Société des Bains de Mer. Заведение под управлением Брайана Гайяра приглашает гостей в стильную и непринужденную атмосферу английского клуба. Интерьеры, разработанные Уго Торо, франко-мексиканским архитектором, отдают дань элегантности традиционной британской эстетике. Меню, созданное Леди Марлоу, представляет собой современный взгляд на классическую англосаксонскую кухню: здесь можно попробовать говядину веллингтон, яйцо по-шотландски, фиш-энд-чипс, а также такие фирменные блюда, как пирог «Марлоу» и пирожное-брауни «Марлоу».

Фирменное английское блюдо — пирог «Марлоу» © Monte-Carlo SBM

Что касается цен, основные блюда обойдутся в среднем чуть более 30 евро, закуски и десерты — около 10 евро.

Атмосфера в Marlow меняется в течение дня: утром здесь царит спокойствие, днем — уютная и дружеская обстановка, а к вечеру ресторан наполняется весельем и праздничным настроением. Заведение работает с 8:30 утра до полуночи и предлагает блюда на вынос.

Практическая информация:

Часы работы: с 8:30 до полуночи, выходные — понедельник и вторник

Площадь Принцессы Габриэллы, 98000 Монако

+377 98 06 14 00

Князь Альбер II и Шарль Лёклер открыли новый британский ресторан в самом дорогом районе планеты

WAM — новая концепция сэндвичей

Ресторан WAM, созданный Антони Оренго и Уильямом Шеффером, предлагает революционный взгляд на классические сэндвичи в формате многоярусного бутердброда. Концепция заключается в том, чтобы разрезать сэндвичи с итальянскими продуктами на три части и сложить их друг на друга, создавая многослойные композиции. Блюда подаются на авторском хлебе, который сочетает в себе элементы фокаччи и теста для пиццы.

Многоярусный сэндвич «Стэк» от WAM © Monaco Tribune

Основу меню составляют шесть видов стэков: два мясных, два рыбных и два вегетарианских/веганских. Каждый сэндвич можно дополнить гарниром на выбор: печеным картофелем, попкорном или свежими овощами. Стоимость комплексного меню составляет 19,90 евро.

Первый «этаж» сэндвича » © Monaco Tribune

Практическая информация:

Часы работы: с 7:30 до 18:30, выходные — суббота и воскресенье

Парк Палас, 27 Авеню де ла Коста, 98000 Монако

+377 93 50 60 00

Dean & Deluca — культовый американский бренд

Легендарный бренд Dean & Deluca, основанный в 1977 году внью-йоркском районе Сохо, выбрал Монако для открытия первого ресторана в Европе.

Классический сэндвич с пастрами и квашеной капустой от Dean & Deluca © Monaco Tribune

Ресторан расположен на первом этаже торгового центра Metropole и приглашает гурманов насладиться уникальным гастрономическим опытом, в котором сочетаются кулинарное искусство, стиль жизни и архитектурная эстетика.

Ресторан открыт весь день и радует гостей американской кухней с заметным итальянским акцентом. В меню, например, есть сэндвич с пастрами и квашеной капустой. Средняя стоимость блюда — около 15 евро.

В ресторане также подают превосходную выпечку © Dean & Deluca Monte—Carlo

В ресторане работает магазин гастрономических продуктов, где собраны лучшие деликатесы от местных производителей. Здесь делают ставку на качество, аутентичность и бережное отношение к природе.

Практическая информация:

Часы работы: с 8:00 до 19:30, выходной — воскресенье

Metropole Shopping Monte-Carlo, 17 Av. des Spélugues, 98000 Монако

+377 99 92 50 47

Robuchon Monaco: от высокой гастрономии к уютному Petit Café

В Монако открылся новый гастрономический ресторан Robuchon Monaco! Здесь традиции французской кухни сочетаются с современными кулинарными тенденциями, а классические рецепты обретают новое звучание. Концепция заведения основана на наследии легендарного шеф-повара Жоэля Робюшона, чьё имя ассоциируется с поиском совершенства и страстью к гастрономии. По вечерам ресторан наполняется музыкой и оживлённой атмосферой, превращая ужин в настоящий праздник. Меню из 7 блюд на ужин предлагается по цене €225, а днём можно насладиться обедом из 3 блюд за €95.

Практическая информация:

Часы работы: 12:30 — 14:30 / 19:00 — 22:30, выходные — понедельник и воскресенье

Эспланада дю Портье, 98000 Монако

+377 99 92 44 73

© Robuchon Monaco

Le Petit Café: С сентября в Монако работает Le Petit Café Robuchon, предлагая гостям завтраки и легкие обеды в более неформальном формате.

Кофе-брейк © Robuchon Monaco

Кухня здесь действительно изысканная, а блюда можно взять на вынос. Они подаются в удобном формате, а сочетание текстур и вкусов – просто безупречное. Меню предлагает широкий выбор, благодаря которому Le Petit Café сохраняет аутентичность, оставаясь при этом современным и верным видению легендарного шеф-повара. Средний чек – около 30 евро. По воскресеньям кафе предлагает традиционный поздний завтрак за 95 евро на человека.

Практическая информация: