Fast-food, gourmet, britannico: scorpite i nuovi ristoranti di Monaco

Il nuovo anno a Monaco inizia con l’apertura di un paio di nuovi ristoranti.

Per rispondere alla domanda sempre più crescente e diversificata, i ristoratori si sono dati da fare per offrirvi diversi concept.

Pubblicità

Marlow: una cucina british rivisitata

Nel nuovo quartiere Mareterra, Marlow è il nuovo concept di “all day dininig” della Société des Bains de Mer. Diretto da Bryan Gaillard, il ristorante occoglie i suoi clienti nell’atmosfera chic e rilassata di un tipico club inglese.

La Marlow Pie, specialità britannica © Monte-Carlo SBM

Per quanto riguarda il portafoglio, dovrete considerare una media di poco più di trenta euro per le portate principali e una decina di euro per gli antipasti e i dolci.

Aperto dalle 8:30 a mezzanotte, l’atmosfera del Marlow cambia con il trascorrere del giorno: si sveglia tranquilla, diventa studiosa per poi evolvere in amichevole, gioiosa e festosa. Il ristorante offre anche un servizio di asporto.

Info utili:

Orari di apertura: dalle 8:30 a mezzanotte – Chiuso il lunedì e il martedì

Place Princesse Gabriella, 98000 Monaco

+377 98 06 14 00

Il Principe Alberto II e Charles Leclerc all’inaugurazione di un ristorante britannico nel quartiere più caro del mondo

WAM: una panineria fast ma gourmet

Nato da un’idea di Anthony Orengo e William Scheffer, WAM sta rivoluzionando il mercato con un nuovo concept: gli Stacks. In cosa consiste? Nel dividere un panino in tre parti e impilarle l’una sull’altra. I sandwich sono preparati con ingredienti freschi e serviti con pane fatto in casa, un incrocio tra la focaccia e la pasta della pizza.

Il panino “Stack” di WAM © Monaco Tribune

C’è un’ampia selezione di stack, davvero per tutti i gusti. Troverete due opzioni di carne, due di pesce e due alternative vegetariane/vegane. È inoltre possibile accompagnare il panino con un “contorno” a scelta: patate croccanti al forno, popcorn originali o crudité fresche. Il menù costa 19,90 euro. Il ristorante offre anche un servizio d’asporto, in modo da poter mangiare dove si preferisce. A metà strada tra un moderno fast-food e una caffetteria accogliente, WAM è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30.

Il primo strato di uno “Stack” © Monaco Tribune

Info utili:

Orari di apertura: dalle 7:30 alle 18:30 – Chiuso sabato e domenica

Park Palace, 27 Av. de la Costa, 98000 Monaco

+377 93 50 60 00

Dean & Deluca: un marchio iconico

Fondato nel 1977 a SoHo, New York, e ora presente in tutto il mondo con 77 negozi, questo marchio iconico ha scelto Monaco per aprire il suo primo ristorante in Europa.

Il classico crauti e pastrami di Dean & Deluca © Monaco Tribune

Situato al primo piano del Metropole Shopping Monte-Carlo, Dean & Deluca Monte-Carlo invita i palati più fini a vivere un’esperienza culinaria unica in cui gastronomia, lifestyle e architettura si incontrano.

Aperto tutto il giorno, vi porterà alla scoperta di una cucina americana con forti influenze italiane, come il panino con crauti e pastrami. Per quanto riguarda i prezzi, considerate una spesa di circa 15 euro per i le diverse proposte.

Il ristorante offre anche un’eccellente pasticceria © Dean & Deluca Monte-Carlo

Sul posto è disponibile anche un’eccezionale gastronomia. Troverete prodotti accuratamente selezionati da produttori locali, con un’attenzione particolare alla qualità, all’autenticità e al rispetto della terra.

Info utili:

Orari di apertura : 8:00 – 19:30 – Chiuso la domenica

Metropole Shopping Monte-Carlo – 17 Av. des Spélugues, 98000 Monaco

+377 99 92 50 47

Robuchon Monaco: dalla cucina gourmet al Petit Café

Il ristorante gourmet Robuchon Monaco ha aperto i battenti! Questo concept unisce tradizione e modernità, rivisitando i classici della cucina francese con un tocco contemporaneo. Seguendo l’eredità dello chef più stellato del mondo, Joël Robuchon, il locale incarna la sua filosofia: una continua ricerca della perfezione e un amore incondizionato per la cucina. La sera, il ristorante si anima a suon di musica per un’atmosfera di festa davvero vibrante. Per la cena è previsto un menù di 7 portate a 225€, mentre per il pranzo si può optare per un menù di 3 portate a 95€.

Info utili:

Orari di apertura : 12:30 – 14:30 / 19:00 – 22:30 – Chiuso lunedì e domenica

Esplanade du Portier, 98000 Monaco

+377 99 92 44 73

© Robuchon Monaco

Le Petit Café: Inaugurato a settembre, Le Petit Café Robuchon vi accoglie con il suo format rapido e accessibile per gustare la colazione o il pranzo.

Pausa caffè © Robuchon Monaco

La cucina è raffinata ed è possibile anche l’asporto. I piatti sono serviti in un formato pratico e la padronanza delle consistenze e dei sapori è sublime. Con la sua ampia scelta, Le Petit Café offre un’esperienza autentica e contemporanea, fedele all’eredità dello chef. I prezzi si aggirano intorno ai trenta euro. Le Petit Café Robuchon vi accoglie ogni domenica per il brunch tradizionale, al prezzo di 95€ a persona.

Info utili: