Quali incontri con le star sono stati indimenticabili per i monegaschi?

Il Principe Alberto II fa regolarmente apparizioni in pubblico, come in questa foto in cui è ritratto accanto al presidente dell’AS Monaco Basket, Alekszej Fedoricsev © AS Monaco Basket

Che si tratti di eventi, vacanze o semplici uscite quotidiane, sono tante le celebrità che si aggirano per le vie del Principato. E non è raro incontrarle.

L’arrivo di Paul Pogba nell’AS Monaco — una nuova star internazionale che si stabilisce nel Principato per almeno due anni — ci ha dato l’ispirazione per porre una domanda ai follower della nostra pagina Facebook: “Quali star avete già incontrato nel Principato?”

Gli sportivi al primo posto:

Monaco è terra di sport. Tra il Grand Prix di Formula 1, il Monte-Carlo Rolex Masters, la Champions League e l’Eurolega, non è raro incrociare grandi nomi… magari proprio quando si attraversa sulle strisce pedonali.

Kylian Mbappé © Monacophotographerr – MT Thibault Courtois © Monacophotgrapherr – MT Marco Verratti © Monacophotgrapherr – MT

Céline, per esempio, ha incrociato la leggenda brasiliana Ayrton Senna in scooter all’altezza del Quai Antoine 1er: l’ha lasciata passare sulle strisce mentre tornava da una passeggiata col figlio nel passeggino. Un gesto davvero gentile, e soprattutto «30 secondi della mia vita che non ho mai dimenticato».

Personaggio di casa e residente nel Principato, Charles Leclerc è molto discreto ma non è raro vederlo in giro, come racconta Vivi. Mac, invece, ricorda i giganti della F1 incontrati nel tempo: Schumacher, Prost, Alesi o Berger. Daniel si limita a dire di aver incrociato «molti piloti di F1».

Non è raro vedere Charles Leclerc in bicicletta mentre gira senza farsi notare per le strade del Principato © Stajvelo



Per quanto riguarda il calcio, Laurent e suo figlio ricordano qualche episodio insolito: hanno incontrato Myron Boadu nei bagni del Fairmont o Khéphren Thuram all’ingresso del Buddha Bar. Flo conserva un bel ricordo di Éric Cantona, «molto simpatico, non aveva nessun problema con gli autografi», mentre Daniel parla del suo incontro con la leggenda locale Jean-Luc Ettori, il giocatore con più presenze nella storia dell’AS Monaco (754 partite in totale).

Attori, politici… e altre celebrità:

Estelle ci ha raccontato di aver visto il Principe Alberto II durante una passeggiata. Il Sovrano è spesso presente agli eventi del Principato, non è raro incontrarlo, e la sua scorta non passa certo inosservata.

Il Principe Alberto II ed Emmanuel Macron si sono incontrati durante la visita di Stato del presidente francese nel Principato © Palazzo del Principe

Marius racconta di aver visto Emmanuel Macron durante la sua recente visita ufficiale. Za Mo ricorda invece di aver incrociato Dominique de Villepin, un politico francese, alla Rose des Vents sulla spiaggia del Larvotto.

Per quanto riguarda il cinema, sono molti gli attori che si recano nel Principato per rilassarsi o partecipare a eventi. Mac ha incontrato, tra gli altri, Sean Connery, Jean-Claude Van Damme e Sylvester Stallone. Za invece ha visto Hugh Grant.

Infine, per Marius, le vere star sono quelle che incontra ogni giorno e che fanno vivere il Principato: «La cassiera del Carrefour! Lo spazzino del mio quartiere! Il corriere! E tanti altri!» Senza di loro, il Principato perderebbe sicuramente parte del suo splendore.