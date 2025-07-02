Какие встречи со знаменитостями особенно запомнились жителям Монако?

Князь Альбер II — фигура по-настоящему узнаваемая: его часто можно увидеть на публике. Вот, например, он рядом с президентом баскетбольного клуба «Монако» Алексеем Федорычевым © БК «Монако»

В Монако звёзды — не редкость. Будь то светское мероприятие, отпуск у моря или просто прогулка по городу — шанс встретить знаменитость довольно высок.

А с недавним переездом в AS Monaco футболиста Поля Погба, настоящей международной звезды, интерес к этой теме только возрос. Он переезжает в Княжество как минимум на два года. Это вдохновило нас задать вопрос нашим подписчикам в Facebook: «Каких знаменитостей вы встречали в Монако?»

Спортсмены — вне конкуренции:

Монако — это по-настоящему спортивное Княжество. Здесь проходят Гран-при «Формулы-1», теннисный турнир Monte-Carlo Rolex Masters, матчи Лиги чемпионов и Евролиги. Так что встретить знаменитого спортсмена — дело вполне обычное. Иногда — буквально на пешеходном переходе.

Килиан Мбаппе © Monacophotographerr — Monaco Tribune Тибо Куртуа © Monacophotgrapherr MT Марко Верратти © Monacophotgrapherr — MT

Селин, например, рассказала, как однажды её на набережной им.Антуана I пропустил на «зебре» никто иной, как Айртон Сенна. Она шла с коляской, а он ехал на скутере. «Просто улыбнулся, кивнул и дал пройти. Это были 30 секунд моей жизни, которые я никогда не забуду», — вспоминает она.

Местный герой и гордость Княжества Шарль Леклер ведёт себя довольно скромно, но, как рассказывает Виви, его всё равно можно довольно часто встретить. Мак вспоминает, как в разное время сталкивался с настоящими легендами Формулы-1 — Михаэлем Шумахером, Аленом Простом, Жаном Алези и Герхардом Бергером. А Даниэль коротко, но ёмко резюмирует: «Видел тут уже немало гонщиков «Формулы-1».

Самого Лёклера, кстати, можно заметить катающимся на велосипеде — он спокойно разъезжает по улицам Княжества, не привлекая особого внимания © Stajvelo

Среди футбольных воспоминаний — тоже немало интересного. Лоран с сыном однажды наткнулись на Мирона Боаду… в туалете отеля Fairmont, а чуть позже — на Кхефрена Турама у входа в Buddha Bar. Фло с теплотой вспоминает встречу с Эриком Кантона: «Очень доброжелательный человек, спокойно раздавал автографы всем желающим». А Даниэль не может забыть свою встречу с настоящей иконой местного футбола — Жан-Люком Эттори, рекордсменом по числу матчей за «Монако» (754 игры!).

Актёры, политики… и другие звёзды

Эстель поделилась, что однажды встретила Князя Альбера II во время обычной прогулки. Он действительно часто появляется на различных мероприятиях и просто на улицах Княжества — его фигура узнаваема, а сопровождающий кортеж трудно не заметить.

Вот и во время недавнего государственного визита Эммануэля Макрона в Монако они с Князем Альбером II были замечены вместе © Княжеский дворец

Мариус вспоминает, как видел французского президента именно в тот визит. А За Мо рассказывал, что как-то ужинал в La Rose des Vents ресторане на пляже Ларвотто с… Домиником де Вильпеном за соседним столиком. Было неожиданно, но приятно.

Звёзды кино тоже не обходят Княжество стороной — кто-то приезжает отдохнуть, кто-то участвует в мероприятиях. Мак вспоминает, как видел Шона Коннери, Жана-Клода Ван Дамма и даже Сильвестра Сталлоне. А За оказался буквально плечом к плечу с Хью Грантом.

Но, пожалуй, самая тёплая мысль прозвучала от Мариуса. Для него настоящие звёзды — это люди, которых он встречает каждый день: «Кассирша в Carrefour. Уборщик в моём районе. Курьер, который приносит посылки. И многие другие». Без них Монако точно не было бы таким, каким мы его любим.























