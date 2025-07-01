Поль Погба взволнованно рассказывает о своем переходе в ФК «Монако»

Полузащитник французский сборной, не игравший с сентября 2023 года из-за дисквалификации за допинг, с нетерпением ждёт возможности вернуться на поле и наконец открыть для себя Лигу 1 © ФК «Монако»

Поль Погба, официально презентованный в эти выходные ФК «Монако» после подписания двухлетнего контракта, выступил впервые с момента своего прибытия в Княжество.

На следующий день после официального объявления о его переходе Поль Погба не скрывает своих эмоций в видеотрансляции на YouTube-канале ФК «Монако». Бывший полузащитник «Ювентуса» признаётся, что испытывает определённое волнение, которое он считает продуктивным: «Несмотря на опыт, у меня прямо ладошки вспотели! Это – позитивный стресс, как будто вы записались в кандидаты, оставили семью и отправились в учебный центр. (…) Для меня большая гордость носить эту майку и находиться здесь. Я отдам всё ради них, ради нас и ради клуба. В любом случае, я сделаю всё возможное, чтобы они были счастливы».

Эти эмоции отражают важность новой жизни для 31-летнего игрока, вернувшегося в мир профессионального футбола после двух особенно трудных лет.

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Долгое возвращение

Осознавая, что он не сыграл ни одного матча с сентября 2023 года, Поль Погба подходит к своему возвращению с реализмом и терпением. «Просто вернуться в лучшую форму, почувствовать себя на футбольном поле, а затем вернуться в наилучшую форму, чтобы помочь команде как можно эффективнее», объясняет он, обсуждая шаги, необходимые для его возвращения на высший уровень.

Игрок французской сборной также с энтузиазмом относится к своему возвращению в команду: «Я с нетерпением жду возможности оказаться в коллективе, состоящем из молодых талантов и нескольких опытных игроков, это хорошее сочетание».

Честь начать чемпионат вместе с «Монако»

Для Поля Погба переход в «Монако» стал двойным удовольствием. Во-первых, «снова смогу надеть футболку», но прежде всего – сделать это в «историческом клубе». Полузащитник не преминул отдать дань уважения богатому прошлому «Монако», перечислив многочисленных звёзд, носивших красно-белую футболку: «Здесь всегда были таланты. Юный Пат (Эвра), Тьерри Анри, Яя Туре, Жером Ротен, Адебайор, Трезегоаль (Давид Трезеге), Бернардо Силва, Тома Лемар, Галлардо, Жюли, Морьентес, Джоркаефф, Марко Симоне, Фабьен Бартез… Дидье Дешан тоже».

Долгожданный дебют в Лиге 1

Несмотря на то, что Поль Погба играл в крупнейших европейских чемпионатах, Лига 1 остается для него открытием. «Для меня участие в этом чемпионате – удовольствие и честь», признаётся он, подчеркивая, что он «всегда уважал» чемпионат, «где было много великих игроков» и игроков с высоким потенциалом.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», похоже, также наслаждается своим новым окружением, с юмором говоря о «лучике солнца, песчинке мягкости в этом жестоком мире», имея в виду бархатный климат Княжества.

После двух лет отстранения от игры Поль Погба начинает новую главу своей карьеры под солнцем Монако, стремясь как можно скорее вернуться на свой лучший уровень и внести свой вклад в амбиции княжеского клуба.

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