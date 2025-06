Paul Pogba se livre avec émotion à son arrivée à l’AS Monaco

L'international français, qui n'avait plus joué depuis septembre 2023 en raison de sa suspension pour dopage, affiche son impatience de retrouver les terrains et de découvrir enfin la Ligue 1 © AS Monaco

Officiellement présenté ce week-end par l’AS Monaco après la signature d’un contrat de deux ans, Paul Pogba s’est livré pour la première fois depuis son arrivée dans la Principauté.

Au lendemain de l’officialisation de son transfert, Paul Pogba ne cache pas son émotion dans une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de l’AS Monaco. L’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin avoue ressentir une certaine nervosité, qu’il considère comme bénéfique : « Malgré l’expérience, j’ai les mains moites carrément ! C’est un stress positif, c’est comme si tu avais signé aspirant, que tu quittes ta famille pour aller au centre de formation. (…) C’est une fierté pour moi de porter ce maillot et d’être ici. On va tout donner pour eux, pour nous et pour le club. En tout cas, je vais faire le maximum pour les rendre heureux ».

Cette émotion témoigne de l’importance que revêt ce nouveau chapitre pour le joueur de 31 ans, qui retrouve le monde du football professionnel après deux années particulièrement difficiles.

Mercato 2025 : le champion du monde Paul Pogba attendu à l’AS Monaco

Un retour progressif après une longue absence

Conscient qu’il n’a plus disputé le moindre match depuis septembre 2023, Paul Pogba aborde son retour avec réalisme et patience. « Juste de reprendre le mieux possible, sentir les terrains de foot et après revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe le mieux que je peux », explique-t-il, évoquant les étapes nécessaires à son retour au plus haut niveau.

L’international français se montre également enthousiaste à l’idée de retrouver la vie de groupe : « Je suis impatient d’être avec le groupe, composé de jeunes talents et des joueurs un peu expérimentés, il y a un bon mixte ».

L’honneur de découvrir la Ligue 1 avec Monaco

Pour Paul Pogba, rejoindre l’AS Monaco représente une double satisfaction. D’abord celle de « pouvoir remettre un maillot de foot », mais surtout de le faire avec un « club historique ». Le milieu de terrain n’a pas manqué de saluer le riche passé monégasque, énumérant les nombreuses légendes qui ont porté le maillot rouge et blanc : « Il y a toujours eu du talent ici. Le jeune Pat (Evra), Thierry Henry, Yaya Touré, Jérôme Rothen, Adebayor, Trezegoal (David Trezeguet), Bernardo Silva, Thomas Lemar, Gallardo, Giuly, Morientes, Djorkaeff, Marco Simone, Fabien Barthez… Didier Deschamps aussi ».

Une première en Ligue 1 très attendue

Si Paul Pogba a évolué dans les plus grands championnats européens, la Ligue 1 reste une découverte pour lui. « Venir jouer dans ce championnat, c’est un plaisir et un honneur pour moi », confie-t-il, soulignant qu’il a « toujours respecté »un championnat « où il y avait énormément de grands joueurs » et de joueurs à fort potentiel.

L’ancien joueur de Manchester United semble également apprécier son nouvel environnement, évoquant avec humour « un peu de soleil, un peu de douceur dans ce monde de brutes », référence au climat clément de la Principauté.

Après deux années d’épreuve, Paul Pogba entame donc un nouveau chapitre de sa carrière sous le soleil monégasque, avec l’ambition de retrouver rapidement son meilleur niveau pour contribuer aux ambitions du club de la Principauté.

Ligue 1 : tout savoir sur le calendrier de l’AS Monaco pour la saison 2025-2026