Paul Pogba si racconta con emozione al suo arrivo all’AS Monaco

Il centrocampista francese, fermo dal settembre 2023 a causa della squalifica per doping, non nasconde la voglia di tornare in campo e di scoprire finalmente la Ligue 1 © AS Monaco

Presentato ufficialmente questo fine settimana dall’AS Monaco dopo la firma di un contratto biennale, Paul Pogba ha preso per la prima volta la parola dal suo arrivo nel Principato.

Il giorno dopo l’annuncio del suo trasferimento, Paul Pogba non nasconde più l’emozione in un video pubblicato sul canale YouTube del club monegasco. L’ex centrocampista della Juventus ammette di essere nervoso, ma in senso positivo: «Nonostante l’esperienza, ho le mani sudate! È uno stress buono, è come quando firmi da ragazzino, lasci la tua famiglia e vai al centro sportivo. (…) Per me è un orgoglio indossare questa maglia ed essere qui. Dobbiamo dare tutto per loro, per noi e per il club. Io, in ogni caso, farò il massimo per renderli felici».

Un’emozione che dimostra quanto sia importante per il giocatore 31enne questo nuovo capitolo, dopo due anni particolarmente difficili lontano dal campo.

Calciomercato 2025: il campione del mondo Paul Pogba atteso nell’AS Monaco

Un ritorno graduale dopo una lunga assenza

Consapevole di non aver giocato una partita dal settembre 2023, Pogba affronta il suo ritorno con realismo e pazienza: «Riprendere al meglio, sentire di nuovo il campo… e poi tornare in forma il più possibile per aiutare la squadra al meglio», spiega, parlando dei passi necessari per rientrare ai massimi livelli.

È anche felice di tornare alla vita di gruppo: «Non vedo l’ora di essere con i ragazzi, c’è un bel mix di giovani talenti e giocatori più esperti».

L’onore di scoprire la Ligue 1 con il Monaco

Per Pogba, l’approdo all’AS Monaco rappresenta una doppia soddisfazione: quella di «poter rimettere una maglia da calcio» e soprattutto quella di farlo con un «club storico». Non manca di citare le tante leggende che hanno indossato i colori biancorossi: «C’è sempre stato tanto talento qui. Il giovane Pat (Evra), Thierry Henry, Yaya Touré, Jérôme Rothen, Adebayor, Trezegoal (David Trezeguet), Bernardo Silva, Thomas Lemar, Gallardo, Giuly, Morientes, Djorkaeff, Marco Simone, Fabien Barthez… e anche Didier Deschamps».

Un debutto in Ligue 1 molto atteso

Nonostante abbia già giocato nei principali campionati europei, per Pogba la Ligue 1 sarà una novità. «Giocare in questo campionato è un piacere e un onore», confessa, sottolineando di aver «sempre rispettato» una competizione «in cui ci sono sempre stati tanti grandi giocatori» e giovani promesse.

L’ex del Manchester United sembra apprezzare anche il nuovo scenario, scherzando sul clima del Principato: «Un po’ di sole, un po’ di dolcezza in questo mondo di brutti ceffi», dice sorridendo.

Dopo due anni difficili, Paul Pogba si prepara dunque a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sotto il sole monegasco, con l’ambizione di tornare presto al top per contribuire agli obiettivi dell’AS Monaco.

Ligue 1: tutto sul calendario dell’AS Monaco per la stagione 2025-2026