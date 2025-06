Ligue 1: tutto sul calendario dell’AS Monaco per la stagione 2025-2026

L’AS Monaco inaugurerà la stagione 2025-2026 di Ligue 1 con la sfida contro Le Havre allo Stadio Louis-II a metà agosto. © AS Monaco

Venerdì la Ligue de Football Professionnel ha svelato il calendario completo della prossima stagione di Ligue 1.

Dopo aver ripreso gli allenamenti sabato al Performance Center, i giocatori monegaschi sanno già che inizieranno la nuova stagione nel weekend del 15, 16 e 17 agosto affrontando Le Havre AC allo Stadio Louis-II. Quello contro i normanni sarà il 41° confronto in campionato tra le due squadre, e segnerà il fischio d’inizio di un anno calcistico che si preannuncia entusiasmante.

I ragazzi di Adi Hütter affronteranno subito una trasferta insidiosa sul campo del Lille, prima di tornare in casa e ricevere lo Strasburgo nel weekend del 31 agosto, ultimo impegno prima della pausa internazionale di settembre.

L’AS Monaco crea un ponte con l’Africa attraverso la Repubblica Democratica del Congo

Il derby con il Nizza a ottobre

I tifosi dell’AS Monaco hanno già cerchiato una data sul calendario: il 5 ottobre. Quel giorno, settima giornata di campionato, si giocherà il derby della Costa Azzurra contro l’OGC Nice, allo Stadio Louis-II. Il ritorno è previsto quattro mesi più tardi, nel weekend dell’8 febbraio, all’Allianz Riviera, per la 21ª giornata. Due appuntamenti caldi tra rivali storici.

Calciomercato 2025: il campione del mondo Paul Pogba atteso nell’AS Monaco

Le grandi sfide della stagione

I match contro l’Olympique de Marseille si giocheranno il 14 dicembre allo Stadio Vélodrome (16ª giornata) e il 5 aprile a Monaco (28ª giornata). Quanto al Paris Saint-Germain, campione in carica, i Rouge et Blanc lo affronteranno il 30 novembre al Parc des Princes (14ª giornata) e l’8 marzo in casa (25ª giornata).

L’AS Monaco rilancia la campagna abbonamenti con pacchetti a prezzi ridotti!

Un finale di stagione in Alsazia

L’ultima giornata della stagione 2025-2026 vedrà il Monaco impegnato in trasferta contro lo Strasburgo, nel weekend del 16 maggio 2026. Prima di chiudere, però, ci sarà un ultimo grande appuntamento allo Stadio Louis-II, contro il Lille: l’occasione perfetta per salutare i tifosi con una grande performance.