Calciomercato 2025: il campione del mondo Paul Pogba atteso nell’AS Monaco

Dopo lunghe trattative, l’ex centrocampista della Juventus e del Manchester United avrebbe finalmente trovato un accordo con l’AS Monaco per due stagioni. A 32 anni, l’internazionale francese arriverà nel campionato dopo diciotto mesi di assenza forzata.

Secondo quanto riportato da Le Parisien e L’Équipe, Paul Pogba indosserà la maglia biancorossa dell’AS Monaco a partire dalla prossima stagione. Dopo settimane di negoziati intensi, il centrocampista e il club del Principato avrebbero trovato l’intesa per un contratto biennale. Il club dovrebbe ufficializzare l’accordo nei prossimi giorni con l’arrivo del calciatore previsto a luglio.

Corteggiato anche dall’Al-Ittihad saudita, dal DC United e dall’Olympique Marsiglia, l’ex bianconero ha accettato il ribasso delle sue richieste economiche per dare vita a questo nuovo capitolo monegasco. Raggiungerà così il suo futuro compagno di squadra Eric Dier, approdato sulla Rocca poche settimane fa con un contratto triennale.

Monaco come trampolino per i Mondiali 2026

Per “La Pioche” l’obiettivo è chiaro: ritrovare la sua forma migliore per brillare in Champions League ed essere convocato nella Nazionale in vista della Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti. A 32 anni e con 91 presenze in maglia blu, il giocatore originario di Seine-et-Marne potrà finalmente vivere l’esperienza della Ligue 1, dopo una carriera trascorsa tra Premier League e Serie A.

Con il suo ambiente esclusivo e le strutture d’eccellenza del Performance Center di La Turbie, l’AS Monaco è il posto perfetto per rinascere. L’allenatore austriaco Adi Hütter ha dato la sua approvazione e conta sull’esperienza del campione del mondo 2018 per rafforzare la squadra.

Una rinascita dopo mesi difficili

Ma questo ingaggio segna soprattutto la fine di un vero e proprio calvario durato diciotto mesi. Sospeso per doping a settembre 2023 dopo un controllo positivo al termine di Juventus-Empoli, Pogba aveva inizialmente ricevuto una squalifica di quattro anni, poi ridotta a diciotto mesi. Rimasto senza contratto dopo la risoluzione consensuale con la Juventus lo scorso novembre, può ora guardare al futuro con maggiore serenità.

Abituato a scelte coraggiose, il club del Principato punta su un giocatore segnato da questa prova. Forse meno sfavillante, ma sicuramente più maturo e determinato a concludere la carriera in bellezza. Per se stesso, per chi gli è vicino, e per dimostrare che il talento non svanisce mai del tutto. Benvenuto nel Principato, “Pogboom”!

