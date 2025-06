L’AS Monaco rilancia la campagna abbonamenti con pacchetti a prezzi ridotti!

Dopo una stagione storica, segnata dal ritorno in Champions League e da un’affluenza di tifosi da record, il club del Principato presenta la sua offerta completa per la stagione 2025-2026. In programma: Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, il tutto a partire da 20 euro al mese.

L’AS Monaco cavalca l’onda del successo ottenuto nell’anno del Centenario. Da lunedì 2 giugno, il club ha ufficialmente aperto la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026, con un’offerta pensata per conquistare sia i tifosi più fedeli che i nuovi appassionati.

Un ritorno storico in Champions League

Per la prima volta dal 2018, l’AS Monaco parteciperà per due anni di fila alla più prestigiosa competizione calcistica europea. Un traguardo raggiunto grazie al terzo posto in Ligue 1 McDonald’s, che apre nuove prospettive per i Rouge et Blanc.

Il risultato si inserisce in una stagione estremamente positiva, accompagnata anche dagli eventi per celebrare il Centenario e da una crescita impressionante del 20% del pubblico allo Stadio Louis-II.

© AS Monaco

Un’offerta completa a un prezzo imbattibile

Di fronte all’entusiasmo crescente dei tifosi, il club conferma la sua politica di prezzi accessibili. L’abbonamento 2025-2026 prevede un pacchetto completo che include Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, con tariffe ridotte a partire da 20 euro al mese per i posti nelle Tribune Pesages.

Un’occasione imperdibile per assistere a un minimo di 21 partite allo Stadio Louis-II, comprese quattro serate europee contro alcune delle squadre più forti del continente. Un’offerta che rende il calcio di altissimo livello davvero alla portata di tutti.

AS Monaco: secondo club al mondo per stabilità

Pagamento a rate e vantaggi esclusivi

Come aveva già fatto lo scorso anno, attirando tantissimi nuovi abbonati, l’AS Monaco punta sulla facilità di pagamento. Infatti, è possibile pagare in dieci rate mensili senza costi aggiuntivi, a patto di sottoscrivere l’abbonamento entro il 31 luglio.

Oltre all’accesso alle partite, l’abbonamento offre tanti vantaggi extra: tariffe preferenziali, sconti nello store ufficiale, e una novità molto apprezzata, la possibilità di cedere digitalmente l’abbonamento a un’altra persona della stessa categoria.

E non mancano una serie di garanzie: per esempio, si potrà mantenere lo stesso posto per tutte le competizioni comprese nell’abbonamento, purché la sottoscrizione avvenga entro il 31 luglio.

Come abbonarsi?

I rinnovi sono già aperti nella biglietteria online e resteranno disponibili fino al 31 luglio. I nuovi abbonati, invece, dovranno attendere fino al 10 giugno per usufruire di questa incredibile offerta.

Un’opportunità da cogliere al volo per vivere un’altra stagione carica di emozioni allo Stadio Louis-II!

© AS Monaco

