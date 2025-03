AS Monaco: secondo club al mondo per stabilità

L’Osservatorio del calcio (CIES) ha pubblicato una classifica che analizza la stabilità delle squadre di tutto il mondo. Il club monegasco si è piazzato al secondo posto, subito dopo il Chelsea. Un risultato eccellente per la stagione del centenario.

Nella sua newsletter settimanale pubblicata mercoledì 19 marzo, il CIES (Centre International d’Étude du Sport) ha presentato una classifica inedita sulla struttura delle squadre nei club professionistici. Lo studio prende in considerazione 37 campionati mondiali e analizza la percentuale di “minuti garantiti”, ovvero la percentuale di minuti di campionato giocati in questa stagione da giocatori con un contratto fino ad almeno il 2026.

Planned-for-the-future squads table as per % of minutes by players with contracts beyond 2⃣0⃣2⃣6⃣

🥇 #ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 91.8%

🥈 #ASMonaco 🇲🇨 91.3%

🥉 #AZAlkmaar 🇳🇱 89.2%#RealSociedad 🇪🇸 #PSG 🇫🇷 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #FKZenit 🇷🇺 #CoventryCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #USLecce 🇮🇹

Data for all clubs in… pic.twitter.com/OYIn5pmyM5