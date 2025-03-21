ФК «Монако» занял второе место в мировом рейтинге стабильности

Швейцарская футбольная обсерватория (CIES) опубликовала рейтинг стабильности составов футбольных клубов по всему миру. ФК «Монако» занял второе место после «Челси». Превосходный результат для столетнего сезона!

В своем еженедельном информационном бюллетене, опубликованном в среду, 19 марта, CIES (Международный центр спортивных исследований) представил новый рейтинг оценки планирования составов в профессиональных клубах. Исследование охватывает 37 мировых лиг и измеряет процент «гарантированных минут» – долю минут лиги, сыгранных в этом сезоне игроками, имеющими контракт как минимум до 2026 года.

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В этом анализе блестяще выделяется ФК «Монако» с впечатляющим результатом 91,3% «гарантированных минут», что позволяет ему занимать второе место в мире. Только «Челси» показал лучший результат – 91,8%, а дополняет пьедестал голландский клуб «Алкмар» с 89,7%.

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Уверенно опережая другие французские клубы

Благодаря такому прекрасному рейтингу клуб Княжества значительно опережает своих французских конкурентов. «ПСЖ» находится на 5-м месте, в то время как остальные представители Лиги 1 стоят гораздо ниже: «Реймс» (60-е место), «Ницца» (77-е место), «Страсбург» (83-е место) и «Марсель» (93-е место).

Стратегия лояльности окупается

Этот результат прекрасно иллюстрирует стратегическое видение президента Дмитрия Рыболовлева и его руководства. Недавнее продление контрактов нескольких ключевых игроков является свидетельством этой политики: Такуми Минамино, Манес Аклиуш, Александр Головин, Сунгуту Магасса, Вандерсон и Эльесс Бен Сегир возобновили свои контракты.

© ФК «Монако»

В том же духе княжеский клуб отдает предпочтение долгосрочным контрактам для своих новых игроков, таких как Ламин Камара, Кристиан Мависса, Тило Керер и Вильфрид Синго. Стабильность состава является важным преимуществом ФК «Монако» в его стремлении к устойчивой игре на самом высоком уровне.

© ФК «Монако»

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