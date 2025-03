Швейцарская футбольная обсерватория (CIES) опубликовала рейтинг стабильности составов футбольных клубов по всему миру. ФК «Монако» занял второе место после «Челси». Превосходный результат для столетнего сезона!

В своем еженедельном информационном бюллетене, опубликованном в среду, 19 марта, CIES (Международный центр спортивных исследований) представил новый рейтинг оценки планирования составов в профессиональных клубах. Исследование охватывает 37 мировых лиг и измеряет процент «гарантированных минут» – долю минут лиги, сыгранных в этом сезоне игроками, имеющими контракт как минимум до 2026 года.

Pеклама

Planned-for-the-future squads table as per % of minutes by players with contracts beyond 2⃣0⃣2⃣6⃣

🥇 #ChelseaFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 91.8%

🥈 #ASMonaco 🇲🇨 91.3%

🥉 #AZAlkmaar 🇳🇱 89.2%#RealSociedad 🇪🇸 #PSG 🇫🇷 #ManUtd 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #FKZenit 🇷🇺 #CoventryCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #USLecce 🇮🇹

Data for all clubs in… pic.twitter.com/OYIn5pmyM5