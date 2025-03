France Inter dédie 5 épisodes inédits au Centenaire de l’AS Monaco

À l’occasion de son Centenaire, l’AS Monaco se voit offrir une place de choix sur les ondes de France Inter. Cette semaine, l’émission Esprit Sport consacre une série spéciale en cinq épisodes pour retracer l’histoire du club monégasque, ses spécificités et ses grands moments. Chaque jour, un nouvel épisode est diffusé à 6h10 puis est disponible en ligne en version podcast.

L’AS Monaco, qui célèbre cette année son centenaire, est l’un des clubs les plus emblématiques du football français. Fort de huit titres de champion de France à son palmarès, le club a su se bâtir une réputation de grande équipe sur la scène nationale, mais aussi internationale. Des supporters aux journalistes en passant par de nombreuses personnalités du football, tous ont suivi l’évolution du club avec une passion grandissante.

Dans l’Esprit Sport de France Inter, cette série propose un regard détaillé sur l’impact du club monégasque sur le football français et au-delà. Chaque épisode permet d’explorer une facette différente de cette histoire centenaire, avec des récits inédits et des témoignages uniques qui enrichissent l’héritage du club Princier.

Les amateurs de football et les passionnés de l’AS Monaco peuvent retrouver cette série spéciale tout au long de la semaine, avec un nouvel épisode chaque matin à 6h10. Les épisodes sont également disponibles en podcast sur le site de France Inter pour permettre à chacun de revivre l’histoire du club à son propre rythme.

2 épisodes sur 5 déjà en ligne

Dans le premier épisode diffusé ce lundi, l’historien du club, Norbert Siri, revient sur les grandes étapes de l’histoire de l’AS Monaco. Auteur du livre « Les 100 ans de l’AS Monaco », il raconte son amour pour le club, remontant à son enfance. Dans ce podcast, Norbert Siri témoigne de l’impact de ce changement et de l’essor du football monégasque, qu’il a suivi passionnément depuis ce moment. Pour lui, l’histoire de l’ASM est indissociable de l’évolution du club, de ses joueurs et de ses succès.

Dans le second épisode diffusé ce mardi, Esprit Sport met en lumière les supporters de l’AS Monaco, dont l’amour du club traverse parfois les générations. Un bel exemple est celui de Pascal et Julien Durel, père et fils, qui ont fondé l’antenne normande du club des supporters de Monaco : Munegu Normandy. Originaire de Rouen, ce duo raconte comment leur passion pour le club du Rocher a commencé dès leur enfance. Si, au départ, leur présence au Stade Louis-II relevait presque du hasard, les choses ont vite pris un chemin plus sérieux avec des déplacements organisés et un grand investissement dans la vie du club.

