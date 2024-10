Le Prince Albert II assiste à l’exceptionnel dîner de gala du Centenaire de l’AS Monaco

Le Prince Albert II et le Président de l'AS Monaco Dmitri Rybolovlev © AS Monaco

Samedi soir, le glamour et l’émotion étaient au rendez-vous à Monaco. En l’honneur du Centenaire de l’AS Monaco, un dîner de gala a réuni des figures emblématiques du club comme son Président Dmitri Rybolovlev, le Directeur Général Thiago Scuro, l’entraîneur Adi Hütter, mais également le Prince Albert II, le Ministre d’Etat Didier Guillaume, le Président du Conseil National Thomas Brezzo ou encore Stéphane Valéri, Président-Délégué de la SBM.

À l’issue d’un mois de festivités, dont un match mémorable contre Montpellier, l’AS Monaco a choisi l’Hôtel Hermitage comme écrin pour son dîner de gala. La salle Belle Epoque a accueilli environ 80 invités de prestige : dirigeants, joueurs actuels et anciens, tous réunis pour célébrer un siècle de passion et de succès.

Parmi les hôtes distingués, le Souverain monégasque, le Président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, ainsi que des personnalités politiques et sportives, ont partagé des moments conviviaux. Les discussions ont porté sur le bon début de saison des Rouge et Blanc, évoquant l’enthousiasme et les ambitions pour l’avenir.

Louis Ducruet, Dmitri Rybolovlev, le Prince Albert II, Adi Hütter, Stéphane Morandi, Thiago Scuro et Carlos Aviña.

La soirée a également été l’occasion de rendre hommage aux grandes figures qui ont marqué l’histoire du club. Des anciens joueurs tels que Jean-Luc Ettori, Claude Puel et Dimitar Berbatov ont ravi les convives avec des anecdotes et des souvenirs nostalgiques, rappelant les moments forts qui ont fait de l’AS Monaco une institution du football.

L’ambiance a été rehaussée par une exposition de pièces de collection, comprenant maillots et photos d’époque, qui ont transporté les invités au cœur de l’histoire monégasque.

Photos : AS Monaco

Gastronomie et animations au menu

Le chef étoilé Yannick Alléno a concocté un menu raffiné, tandis que la virtuose Stella Almondo a enchanté l’assemblée avec ses performances au piano. La soirée a été ponctuée d’animations, dont un quiz sur l’histoire du club, remporté avec brio par le Prince Albert II. Ce dernier a reçu une œuvre d’art unique, réalisée en direct par l’artiste Djiango.

L’artiste Djiango. La jeune pianiste Stella Almondo.

Un gâteau symbolique pour clore les festivités

Pour marquer ce Centenaire, un somptueux gâteau aux couleurs de l’AS Monaco a été coupé en présence de toutes les personnalités présentes, dont Stéphane Morandi (membre du Conseil d’administration). Ce moment symbolique a marqué la fin d’une soirée riche en émotions et en souvenirs.

Célébrations des 100 ans

L’anniversaire du Centenaire peut se revivre à travers de nombreux souvenirs. Parmi eux, un livre officiel retraçant l’histoire du club a été publié, permettant de revivre les grands moments de l’AS Monaco de ces 100 dernières années. Épuisé dès sa sortie, le maillot historique a également conquis les fans, devenant un véritable objet de collection dès les premières heures.

Un film documentaire a également été produit pour l’occasion, offrant un regard unique sur l’histoire du club, à travers des images d’archives et des témoignages inédits dont celui du Prince Albert II, de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé.