L’AS Monaco dévoile son nouveau maillot historique pour la saison du centenaire

L’AS Monaco et Kappa frappent fort en présentant la nouvelle tenue domicile pour la saison 2024-2025, marquée par le centenaire du Club. Pour ses 100 ans, le club de la Principauté rend hommage à son histoire glorieuse avec un maillot qui revisite les grandes saisons des Rouge & Blanc.

Véritable œuvre d’art, cette toute nouvelle tenue intègre les éléments emblématiques des huit maillots ayant marqué les titres de champion de France du Club. De la mythique diagonale créée par la Princesse Grace en 1960-61, à la bande rouge verticale de 2016-17, en passant par les manches blanches de 1962-63 et leurs détails rouges de 1977-78, chaque détail raconte une victoire historique.

Avec le cercle autour de l’écusson de 1981-82, le col en V blanc agrémenté d’une bande rouge de 1996-97, ou encore l’ombre gris clair sous la diagonale de 1999-00, ce maillot est une véritable machine à remonter le temps pour tous les supporters monégasques.

Célébrant à la fois les exploits du passé et les héros d’aujourd’hui, le maillot arbore le logo officiel des 100 ans de l’AS Monaco, juste en dessous du col, avec la devise « Daghe Munegu » inscrite à l’intérieur. L’écusson traditionnel rouge, blanc et or se trouve côté cœur, tandis que l’Omini de Kappa s’affiche fièrement sur l’autre côté.

Dotée de la technologie KOMBAT PRO de Kappa et conçue en polyester 100% recyclé, cette tenue allie haute performance et respect de l’environnement. Les joueurs du Rocher porteront fièrement ce maillot chargé d’histoire sur les terrains pour écrire un nouveau chapitre dans le livre d’or du Club.

Pour un centenaire digne de son histoire, l’AS Monaco et Kappa célèbrent avec style et engagement, prêts à faire vibrer le stade Louis-II et ses supporters lors de la prochaine saison !

