L’AS Monaco lance une campagne d’abonnement exceptionnelle pour les 100 ans du club

Cette offre marque également le retour des Rouge et Blanc dans la plus prestigieuse compétition européenne.

La saison de Ligue 1 Uber Eats 2023-2024 des Monégasques est terminée et ils ont clôturé la saison de la meilleure des manières. Terminant dauphin du PSG, le club princier retrouve enfin la Ligue des Champions pour la saison prochaine.

Publicité

Analyse : Le rôle de Dmitri Rybolovlev dans le succès de l’AS Monaco cette saison

Grâce à une offre complète et attractive, les supporters profiteront à 100 % de la crème du football français et européen à des tarifs très attractifs à partir de 190 € pour la saison entière, revenant à 19 €/mois !

Les familles profiteront aussi d’un tarif exceptionnel puisque le pack pour un adulte plus un enfant de moins de 12 ans, en tribune Munegu Family, passe au prix exclusif de 540 € pour la saison, soit 54 €/mois. Ajoutez 95 € au forfait famille saisonnier par enfant supplémentaire.

La grande nouveauté cette année : il est désormais possible de payer en 10 fois sans frais (pour toute souscription avant le 31 juillet via prélèvement SEPA), afin de vivre 21 matchs (et plus) au Stade Louis-II.

Pour connaître tous les renseignements et tarifs de cette campagne d’abonnements, voici la grille tarifaire :