Ligue 1 : Dans le temps additionnel, l’AS Monaco tombe à Brest

Cette défaite vient briser la série de six victoires consécutives des Rouge et Blanc face aux Brestois © AS Monaco

Menés à la pause, les Monégasques avaient pourtant trouvé les ressources pour revenir au score grâce à un penalty de Denis Zakaria. Mais une dernière frappe de Mahdi Camara dans les ultimes secondes du temps additionnel a offert la victoire au Stade Brestois (2-1).

La série prend fin de la plus cruelle des manières. Après trois victoires et un nul, l’AS Monaco a concédé sa première défaite en cinq matches sur la pelouse du Stade Brestois (2-1). Pourtant, les hommes d’Adi Hütter semblaient avoir fait le plus dur en revenant au score à l’heure de jeu grâce à un penalty transformé par Denis Zakaria. Mais c’était sans compter sur ce coup de massue signé Mahdi Camara à la 94e minute qui a fait exploser Francis-Le Blé.

Un premier acte fermé qui tourne à l’avantage des Bretons

Devant environ 200 supporters venus de la Principauté, les Monégasques ont entamé la rencontre avec de bonnes intentions. Dès la 6e minute, Mika Biereth s’est heurté à Massadio Haïdara sur la première opportunité du match. Le début de rencontre était prometteur, bien qu’il n’a pas trouvé de suite immédiate dans une première période où les défenses prenaient le pas sur les attaques.

Il a fallu attendre la 19e minute pour voir Mahdi Camara décocher une volée captée sans difficulté par Philipp Köhn. Heureusement, ça n’est resté qu’un avertissement. Mais à trois minutes de la pause, les Brestois ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Abdallah Sima, qui a profité d’un ballon repoussé par le portier suisse pour donner l’avantage aux locaux (42e, 1-0).

La réaction monégasque après la pause

Au retour des vestiaires, Adi Hütter a tenté de réveiller son équipe en injectant du sang neuf avec les entrées d’Eliesse Ben Seghir et Vanderson. Ce changement tactique a rapidement porté ses fruits. Les Rouge et Blanc se sont montré plus entreprenants, à l’image de cette tentative de Breel Embolo sur corner qui malheureusement a manqué de précision (55e).

L’attaquant suisse, particulièrement remuant, a ensuite vu sa frappe contrée par Chardonnet (59e). Mais sa persévérance a fini par payer. Après intervention de la VAR pour une faute dans la surface, l’AS Monaco a obtenu un penalty que Denis Zakaria s’est chargé de transformer avec sang-froid (63e, 1-1).

Des occasions, mais un cruel épilogue

Revigorés par cette égalisation, les visiteurs ont poussé pour prendre l’avantage. Eliesse Ben Seghir s’est distingué par une belle frappe lointaine repoussée en corner par Marco Bizot (76e). Puis, ce fut au tour de Maghnes Akliouche de penser offrir l’avantage aux siens, mais sa tentative a été sauvée sur la ligne par Chardonnet (80e).

© AS Monaco

Les Brestois n’ont pas abdiqué pour autant, à l’image de cette frappe puissante de Mama Baldé captée par Köhn dans la foulée (81e). Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Mahdi Camara a surgi dans les ultimes dernières secondes du temps additionnel pour décocher une frappe lointaine qui a trompé la vigilance de Philipp Köhn (94e, 2-1). Quel coup dur.

Cap sur Marseille

Un dénouement cruel pour l’AS Monaco qui voit ainsi sa belle série s’interrompre brutalement, mais ses mauvaises performances à l’extérieur se confirmer… Les hommes d’Adi Hütter devront rapidement se remobiliser avec la réception de l’Olympique de Marseille, samedi prochain, au Stade Louis-II (17h). Un choc de haut de tableau qui s’annonce déjà décisif dans la course au podium. Malgré cette défaire, l’AS Monaco reste deuxième du classement, à un point de l’OM.

