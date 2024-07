L’AS Monaco svela la nuova maglia storica per la prossima stagione

© AS Monaco

L’AS Monaco e Kappa hanno presentato la nuova tenuta per giocare in casa nella stagione 2024-2025, che segnerà il centenario del club. Per i suoi 100 anni, la squadra del Principato vuole rendere omaggio alla sua gloriosa storia con una maglia che rivisita le grandi stagioni dei Rouge & Blanc.

Vera e propria opera d’arte, la nuova divisa riprende gli elementi emblematici delle otto maglie che hanno segnato i titoli di campioni di Francia del Club. Dalla mitica diagonale creata dalla Principessa Grace nel 1960-61, alla striscia rossa verticale del 2016-17, passando per le maniche bianche del 1962-63 e i dettagli rossi del 1977-78, ogni dettaglio racconta una vittoria storica.

Pubblicità

Con il cerchio intorno allo stemma del 1981-82, il collo a V bianco impreziosito da una striscia rossa del 1996-97 e l’ombra grigia sotto la diagonale del 1999-00, la maglia riporta indietro nel tempo tutti i tifosi del Monaco.

𝗨𝗻 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲́ 𝗱’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀 🔴⚪️



Saison du Centenaire ✨

8⃣ titres de Champions de France 🏆

8⃣ détails 🔍



🤝 @KappaFrance#MuneguPerTugiu pic.twitter.com/afIkqatmV0 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 4, 2024

© AS Monaco

“L’AS Monaco nel cuore”: Joël Leroy, fedele tifoso con più di 500 viaggi a Monaco

Per celebrare i successi del passato e gli eroi di oggi, la maglia presenta il logo ufficiale del centenario dell’AS Monaco appena sotto il colletto, con il motto “Daghe Munegu” impresso all’interno. Il tradizionale stemma rosso, bianco e oro si trova sul lato del cuore, mentre il logo Kappa si trova dalla parte opposta.

Dotata della tecnologia KOMBAT PRO di Kappa e realizzata al 100% in poliestere riciclato, questa maglia combina alte prestazioni e rispetto per l’ambiente. I giocatori della Rocca la indosseranno con orgoglio, pronti a scrivere un nuovo capitolo del club.

Per un centenario a regola d’arte, l’AS Monaco e Kappa hanno deciso di festeggiare con stile, pronti a far emozionare lo stadio Louis-II e i suoi tifosi nella prossima stagione!

© AS Monaco

Match preparatorio: l’AS Monaco perde contro il Servette Genève