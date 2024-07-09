ФК «Монако» презентовал свои новые юбилейные футболки на сезон столетия клуба

© ФК «Монако» ФК «Монако» и компания Kappa торжественно презентовали новую домашнюю форму клуба на сезон 2024-2025 года, в котором будет отмечаться его столетний юбилей. На свое столетие клуб Княжества отдаст в этой форме дань своей славной истории, напомнив о знаменательных сезонах красно-белых.

Настоящее произведение искусства, эта новая форма отражает знаковые элементы восьми футболок, символизирующих титулы чемпиона Франции клуба. От эмблематической диагонали, введенной Княгиней Грейс в 1960-1961 году, до вертикальной красной полосы 2016-2017 года и белых рукавов 1962-1963 года и их красной отделки 1977-1978 года – каждая деталь свидетельствует об исторических победах.

Pеклама

Круглое обрамление эмблемы 1981-1982 года, белый V-образный ворот с красной полосой 1996-1997 года, светло-серая тень под диагональю 1990-2000 года… Эта футболка – настоящая машина времени для всех монакских болельщиков.

𝗨𝗻 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗴𝗲́ 𝗱’𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲𝘀 🔴⚪️



Saison du Centenaire ✨

8⃣ titres de Champions de France 🏆

8⃣ détails 🔍



🤝 @KappaFrance#MuneguPerTugiu pic.twitter.com/afIkqatmV0 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 4, 2024

© ФК «Монако»

ФК «Монако» открыл исключительную кампанию абонементов на 100-летний юбилей клуба

Одновременно празднуя исторические подвиги и современных героев, под воротом футболки красуется официальный логотип 100-летия ФК «Монако» с его девизом «Daghe Munegu» внутри. На левой груди – красно-бело-золотая эмблема клуба, а справа почетно представлен логотип бренда Kappa.

Форма создана по технологии KOMBAT PRO компании Kappa из 100% переработанного полиэстера и сочетает высокие технические характеристики с охраной окружающей среды. Игроки Княжества будут с гордостью носить на поле эти насыщенные историей футболки, чтобы вписать новые страницы в книгу почета клуба.

На 100-летний юбилей, достойный своей истории, ФК «Монако» и Kappa стильно и с воодушевлением чествуют клуб, готовый восхитить стадион «Луи-II» и своих болельщиков в новом сезоне!

© ФК «Монако»

Подготовительный матч: ФК «Монако» уступил женевскому «Серветт»