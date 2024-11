Dmitri Rybolovlev: “Seguo l’AS Monaco sempre e ovunque”

In un’intervista esclusiva concessa all’AS Monaco, il presidente Dmitri Rybolovlev ripercorre i suoi 13 anni di presidenza in occasione del Centenario del club. Parla dell’eredità del club, dei suoi momenti di gloria, ma anche degli obiettivi dell’AS Monaco.

Il 2024 è un anno speciale per l’AS Monaco, segna infatti il Centenario del club. Fondata nel 1924, la squadra monegasca è arrivata fino ai giorni nostri iscrivendo il suo nome negli annali del calcio francese ed europeo. Dmitri Rybolovlev è al timone da quasi 13 anni, durante i quali il Monaco è diventato uno dei club più prestigiosi del panorama europeo.

Per questa occasione speciale, il Presidente ha accettato di parlare del suo attaccamento al club, che considera un vero e proprio patrimonio, non solo dal punto di vista sportivo ma anche culturale e sociale.

“L’AS Monaco è un club con una grande storia. Più che un club, è una squadra che rappresenta un Paese”, confida Dmitri Rybolovlev, con lo sguardo rivolto al futuro, senza nasconde l’emozione che prova quando pensa al legame tra il club e alla Famiglia Principesca. “La storia dell’AS Monaco non è quella di un semplice club, ma è legata alla storia della Famiglia Principesca, perché da diverse generazioni la Famiglia Principesca sostiene il nostro club”.

L’immancabile sostegno del Principe Alberto II all’AS Monaco è una costante che il Presidente del club non manca mai di sottolineare: “In diverse occasioni ho visto il Sovrano incoraggiare la squadra e sostenerla con grande sincerità. Il suo appoggio è molto importante per noi. Lo sentiamo sempre e possiamo sempre contare sull’aiuto di Sua Altezza Serenissima”.

Una vera passione per il club

Il Presidente Rybolovlev è un uomo concreto, con un evidente coinvolgimento nella gestione del club e un palese attaccamento ai giocatori e ai tifosi. “Seguo assiduamente l’AS Monaco. Come dicono i nostri tifosi: ‘Sempre, ovunque!’. E in effetti, guardo tutte le partite, ovunque mi trovi. In viaggio, a casa, allo stadio. Non mi importa neanche del fuso orario”.

Questo coinvolgimento personale è la dimostrazione di quanto la squadra sia importante per lui. Non perdendosi mai una partita, Dmitri Rybolovlev è diventato uno spettatore appassionato, un presidente che vive appieno ogni momento della vita del club, proprio come qualsiasi altro tifoso.

I suoi momenti indimenticabili

Tra i tanti ricordi che Dmitri Rybolovlev ha dei suoi anni alla guida del club, ci sono alcune partite che sono rimaste impresse nella sua mente. L’incontro con l’Arsenal del 2015, quando l’AS Monaco stupì tutti eliminando i Gunners dalla Champions League, è uno di quei momenti memorabili: “Soprattutto gli ultimi 20 minuti, quando la tensione era così forte che ho dovuto lasciare la tribuna. Non potevo continuare a guardare la partita perché ero troppo emozionato”. È stato un momento di forte stress che alla fine ha permesso al Monaco di qualificarsi per i quarti di finale della Champions League.

Un altro ricordo indelebile che Rybolovlev conserva preziosamente è la stagione 2016-2017: “L’emozione di vincere il titolo di Campioni di Francia nel 2017 e la corsa alle semifinali di Champions League”.

Il Presidente non dimentica nemmeno l’atmosfera accesa delle partite giocate in Campionato, come quella contro l’OGC Nice nella stagione 2023-2024: “È stata una partita molto tesa, piena di emozioni e decisiva per la fine della stagione”.

L’Academy: fiore all’occhiello del club e della sua dirigenza

L’AS Monaco è sempre stato famoso per la qualità della formazione che offre e l’Academy continua a sfornare talenti di fama mondiale. Per Dmitri Rybolovlev, la struttura è una parte fondamentale del progetto monegasco: “L’AS Monaco è un club di cui vado fiero, con molti trofei vinti e un’eccellente Academy che ha formato molti giocatori famosi in tutto il mondo”.

Un vero e proprio vivaio di talenti che alimenta l’ambizione del club di contribuire allo sviluppo del calcio mondiale, oltre che di mantenere un alto livello di prestazioni.

Una parola per tutti i tifosi Rouge-et-Blanc

Dmitri Rybolovlev sottolinea che l’AS Monaco ha “una grande famiglia di tifosi” che “ci sostengono non solo a Monaco, ma anche in tutto il mondo. Sono i migliori!”

“In occasione dell’anno del Centenario, vorrei augurare a tutti quelli che seguono l’AS Monaco tante nuove meravigliose emozioni grazie alle nostre future vittorie. Daghe Munegu!”, conclude orgoglioso il Presidente.

