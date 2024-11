Dmitri Rybolovlev : « Je suis l’AS Monaco partout, toujours »

Dmitri Rybolovlev, un président fier de son club © AS Monaco

Dans une interview exclusive accordée à l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, son Président, revient sur ses 13 années de présidence à l’occasion du Centenaire du club. Dans cette entrevue, il évoque l’héritage du club, ses plus grands moments, mais aussi ses ambitions pour l’avenir de la Principauté.

2024 marque un moment unique pour l’AS Monaco : le Centenaire du club. Fondée en 1924, l’équipe monégasque a traversé les décennies, inscrivant son nom dans les annales du football français et européen. À la tête du club depuis près de 13 ans, Dmitri Rybolovlev a su en faire l’un des clubs les plus prestigieux de la scène européenne.

Pour cette occasion exceptionnelle, le Président a accepté de revenir sur son parcours et sur l’avenir du club, qu’il considère comme un véritable héritage, non seulement sportif mais aussi culturel et social.

« L’AS Monaco, c’est un club avec une grande histoire. Plus qu’un club, c’est une équipe qui représente un pays », confie Dmitri Rybolovlev, les yeux rivés sur l’avenir. Mais il ne cache pas l’émotion qui l’habite en pensant à l’histoire qui lie le club à la Famille Princière : « L’histoire de l’AS Monaco n’est pas celle d’un simple club, elle est liée à l’histoire de la Famille Princière, puisque depuis plusieurs générations, la Famille Princière soutient notre club ».

L’immanquable soutien du Prince Albert II à l’AS Monaco est une constante que le président russe ne manque jamais de souligner : « À plusieurs occasions, j’ai pu voir le Souverain encourager l’équipe et la soutenir avec beaucoup de sincérité. Son soutien est très important pour nous. Nous le ressentons toujours et nous pouvons toujours compter sur l’aide de Son Altesse Sérénissime ».

Une véritable passion pour le club

Le Président Rybolovlev est un homme de terrain. Son implication dans la gestion du club et son attachement à ses joueurs et supporters sont bien palpables. « Je suis assidûment l’AS Monaco. Comme nos supporters disent « Partout, toujours ! ». En fait, je regarde chaque match, où que je sois. En déplacement, à la maison, au stade. Peu importe le fuseau horaire ».

Cet engagement personnel est également un gage de l’importance qu’il accorde au club. En suivant scrupuleusement chaque rencontre, Dmitri Rybolovlev se positionne comme un spectateur engagé, un président qui vit intensément chaque moment de la vie du club, comme un supporter parmi tant d’autres.

Les moments inoubliables du Président

Parmi les nombreux souvenirs que Dmitri Rybolovlev conserve de ses années à la tête du club, certains matchs sont gravés dans sa mémoire. Le match contre Arsenal en 2015, où l’AS Monaco a créé la sensation en éliminant les Gunners en Ligue des champions, est un de ces moments d’anthologie : « Surtout les 20 dernières minutes, quand la tension était si forte que j’ai dû quitter la tribune pour rentrer dans le salon. Je ne pouvais plus continuer à regarder le match car les émotions étaient trop fortes ». Un moment de stress intense qui a finalement permis aux Monégasques de décrocher la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Un autre grand souvenir que Rybolovlev garde précieusement en tête est la saison 2016-2017 : « Bien sûr, les émotions du titre de Champions de France en 2017 ainsi que le parcours jusqu’en demi-finale de Ligue des champions ».

Le Président n’oublie pas non plus l’intensité des matchs à domicile, comme celui contre l’OGC Nice lors de la saison 2023-2024 : « C’était un match très tendu, fort en émotions et crucial pour la fin de la saison ».

L’Academy : fierté du club et de sa direction

L’AS Monaco a toujours été reconnue pour la qualité de sa formation et l’Academy continue de produire des talents de renommée mondiale. Pour Dmitri Rybolovlev, cette structure est un élément fondamental du projet monégasque : « L’AS Monaco, c’est aussi un club dont je suis fier, qui compte beaucoup de trophées et qui a développé une excellente Academy qui a formé de nombreux grands joueurs de renommée mondiale ».

Un véritable vivier de talents qui nourrit l’ambition du club, non seulement de maintenir un haut niveau de performance mais aussi de contribuer à l’essor du football mondial.

Un mot pour tous les supporters Rouge et Blanc

Pour Dmitri Rybolovlev, les supporteurs « nous soutiennent non seulement à Monaco, mais plus globalement dans le monde entier. Ce sont les meilleurs ! ».

« À l’occasion de cette année de Centenaire, j’aimerais souhaiter à tous ceux qui sont liés à l’AS Monaco de vivre beaucoup de nouvelles émotions merveilleuses grâce à nos nouvelles victoires. Daghe Munegu ! », conclue fièrement le Président.

