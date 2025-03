Il Principe Alberto II si congratula per la storica elezione di Kirsty Coventry a capo del CIO

Questa nomina rappresenta una svolta decisiva nel mondo olimpico.

In occasione della 144ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale tenutasi a Costa Navarino, in Grecia, Kirsty Coventry è stata eletta decimo Presidente del CIO. Un’elezione che passerà alla storia per due motivi: è la prima donna a ricoprire questa prestigiosa carica ed è anche la prima rappresentante del continente africano.

Pubblicità

Il Sovrano, presente a questo incontro storico, ha immediatamente rivolto le sue “sincere congratulazioni” alla neoeletta Presidente, sottolineando l’importanza di questo “nuovo capitolo della storia olimpica”.

Il Principe Alberto II, membro del CIO dal 1985 e attualmente presidente della Commissione per la sostenibilità e l’eredità olimpica, ha approfittato dell’elezione per ribadire “il suo legame con gli ideali olimpici” che la nuova Presidente avrà la responsabilità di portare avanti.

Kirsty Coventry e il Principe Alberto II © IOC/Greg Martin

Una campionessa al comando

Ex nuotatrice professionista dello Zimbabwe e sette volte medaglia olimpica, Kirsty Coventry assumerà ufficialmente l’incarico il 23 giugno 2025, subentrando a Thomas Bach, che ricopre la carica dal 2013. La 41enne supervisionerà i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Questa elezione ha fatto particolarmente notizia a Monaco, con cui Kirsty Coventry è molto legata. La Principessa Charlène, a sua volta ex nuotatrice olimpica, l’ha invitata personalmente ad allenarsi nel Principato in vista dei Giochi Olimpici di Londra 2012, convincendola a lasciare per un breve periodo gli Stati Uniti. Un’amicizia sportiva che ora rafforza i legami tra Monaco e la nuova presidenza del CIO.

Dopo l’elezione, la nuova presidente ha rilasciato una dichiarazione commovente: “È un momento incredibile. La me di nove anni non avrebbe mai pensato di ritrovarsi in questa posizione un giorno, con l’opportunità di dare un contributo a questo nostro straordinario Movimento”.

Questa elezione rientra nell’impegno costante del CIO “nei confronti dello sport e dei suoi valori universali”, come ha sottolineato il Palazzo del Principe nel suo comunicato stampa, e segna anche un cambiamento significativo verso una maggiore diversità nella governance dello sport mondiale.