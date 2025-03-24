Князь Альбер II приветствует историческое избрание Кирсти Ковентри на пост президента МОК

Это назначение знаменует собой решающий момент в олимпийском мире.

На 144-й сессии Международного олимпийского комитета, состоявшейся в Коста-Наварино, в Греции, Кирсти Ковентри была избрана десятым президентом МОК. Эти выборы вошли в олимпийскую историю, поскольку она становится не только первой женщиной, занявшей эту престижную должность, но и первым представителем африканского континента.

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Князь, присутствовавший на этой исторической сессии, немедленно направил свои «искренние поздравления» новоизбранному президенту, подчеркнув важность этой «новой главы в истории Олимпийских игр».

Князь Альбер II – член МОК с 1985 года и в настоящее время председатель Комиссии по устойчивому развитию и наследию – воспользовался этими выборами, чтобы подтвердить «свою приверженность олимпийским идеалам», за соблюдение которых будет отвечать новый президент.

Кирсти Ковентри и Князь Альбер II © МОК / Грег Мартин (Greg Martin)

Чемпионка у руля

Бывшая профессиональная пловчиха из Зимбабве и семикратная олимпийская медалистка Кирсти Ковентри официально вступит в должность 23 июня 2025 года, сменив Томаса Баха, занимавшего эту должность с 2013 года. В 41 год она будет курировать зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане Кортине.

Эти выборы вызывают особый резонанс в Монако, с которым Кирсти Ковентри поддерживает привилегированные связи. Княгиня Шарлен, бывшая олимпийская пловчиха, лично пригласила её тренироваться в Княжестве в рамках подготовки к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне, убедив её временно покинуть Соединенные Штаты. Спортивная дружба сегодня укрепляет связи между Монако и новым президентом МОК.

После своего избрания новый президент выступила с трогательным заявлением: «Это необыкновенный момент. В свои девять лет я никогда бы не поверила, что однажды окажусь в таком положении и у меня появится возможность послужить нашему невероятному движению».

Эти выборы соответствуют приверженности МОК «спорту и его всеобщим ценностям», как подчеркнул Княжеский дворец в своем пресс-релизе, и одновременно знаменуют собой значительный сдвиг в сторону большего разнообразия в управлении мировым спортом.