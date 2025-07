Il Palazzo del Principe svela il lato più intimo di Grace Kelly con una mostra inedita

Howell Conant ha seguito il matrimonio di Grace Kelly. Era il fotografo non ufficiale della famiglia principesca: ha immortalato la Principessa, il marito e i loro tre figli © Howell Conant / Bob Adelman photos

Dal 5 luglio al 14 settembre, i visitatori potranno riscoprire l’icona di Hollywood sotto una nuova luce, tra oggetti personali e fotografie mai viste prima.

Dimenticate le immagini ufficiali e le pose impeccabili della star americana diventata Principessa. La mostra «Grace» #1 invita il pubblico a entrare nell’universo privato di Grace Patricia Kelly, attraverso 90 m² di spazi ovattati all’interno dei Grandi Appartamenti del Palazzo del Principe.

Natalia Mlodzikowska, curatrice responsabile delle esposizioni per il polo delle Collezioni del Palazzo del Principe, ha chiamato al suo fianco Marie-Eve Mestre per ideare un percorso sensoriale inedito. Velluti, luci soffuse e moquette creano un’atmosfera raffinata, arricchita da fragranze di rosa e cinguettii d’uccelli.

Locandina ufficiale della mostra dedicata alla Principessa Grace © Palazzo del Principe

Quattro sfaccettature di una personalità complessa

Il percorso espositivo rivela Grace Kelly in quattro momenti diversi della sua vita: la giovane donna semplice e spontanea ritratta in Giamaica, la moglie riservata nella quotidianità, la madre affettuosa e infine la donna appassionata di fotografia che amava documentare la sua vita familiare. Tra i pezzi principali: i suoi occhiali da vista, guanti, cappelli e l’iconica borsa Kelly firmata Hermès. Una delicata tappezzeria floreale rivela il suo profondo amore per la natura, un lato poco noto al grande pubblico.

La mostra richiama anche l’amicizia speciale tra la Principessa Grace e la star americana Joséphine Baker, che è sbocciata nel 1951 allo Stork Club. Un legame straordinario che ha segnato la storia del Principato, come raccontato in un recente podcast, e che rifletteva i valori umanistici condivisi dalle due donne.

Orari di apertura: dalle 10:00 alle 18:00 (dal 5 luglio al 31 agosto), dalle 10:00 alle 17:00 (dal 1° al 14 settembre)

Dove: Grandi Appartamenti del Palazzo del Principe