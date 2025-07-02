Княжеский дворец раскрывает секреты Грейс Келли на уникальной выставке

Хауэлл Конант (Howell Conant) наблюдал за свадьбой Грейс Келли. Он был неофициальным фотографом семьи Гримальди: в частности, он фотографировал Княгиню, её супруга и их троих детей © Хауэлл Конант (Howell Conant) / Bob Adelman photos

С 5 июля по 14 сентября посетители смогут ознакомиться с голливудской звездой, её личными вещами и ранее не публиковавшимися фотографиями.

Забудьте застывшие изображения и фотографии голливудской звезды, ставшей Княгиней. Выставка «Grace #1» предлагает погрузиться в сокровенный мир Грейс Патрисии Келли на 90 м² уютных помещений в самом сердце величественных покоев Дворца Монако.

Наталья Млодзиковская, менеджер выставки в отделе коллекций Княжеского дворца Монако, пригласила Мари-Ив Местр присоединиться к ней в качестве куратора экспозиции, чтобы создать уникальное эмоциональное путешествие. Бархат, приглушенное освещение и ковры создают изысканную атмосферу, дополненную ароматом роз и щебетом птиц.

Официальная афиша выставки Княгини Грейс © Княжеский дворец

Четыре грани сложной личности

Посетитель откроет для себя Грейс Келли в четырех различных аспектах: естественная молодая женщина, сфотографированная на Ямайке, сдержанная заботливая жена, нежная мать и, наконец, любительница фотографии, документирующая свою семейную жизнь. Среди ключевых экспонатов – её очки, перчатки, шляпы и легендарная сумка Kelly от Hermès. Цветочный гобелен свидетельствует о её любви к природе – страсти, которая менее известна широкой публике.

Выставка тесно перекликается с историей Княгини Грейс и американской звезды Жозефины Бейкер, чья необыкновенная дружба, зародившаяся в 1951 году в клубе Stork, оставила свой след в Княжестве. Как рассказывает недавний подкаст, их неразрывная связь иллюстрировала гуманистические ценности, разделяемые двумя женщинами.

Часы работы: 10:00-18:00 (с 5 июля по 31 августа), 10:00-17:00 (с 1 по 14 сентября)

Место: Величественные покои княжеского дворца