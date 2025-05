Gran Premio di Monaco 2025: biglietti, prezzi, tribune… la nostra guida per prenotare i posti migliori

Appassionati di Formula 1 e amanti delle emozioni forti, il più prestigioso appuntamento del calendario F1 è ormai alle porte. Ecco tutte le informazioni utili per vivere l’evento dal vivo nel cuore del Principato.

Dal 22 al 25 maggio, Monaco risuonerà dei motori rombanti e del tifo entusiasta del pubblico. Il Grand Prix 2025, ufficialmente chiamato “Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025”, torna a infiammare le strade del Principato. Ecco una sintesi del programma:

Giovedì 22 maggio 2025: prime sessioni di prove libere

Venerdì 23 maggio 2025: prove libere

Sabato 24 maggio 2025: qualifiche (ore 16.00)

Domenica 25 maggio 2025: gara ufficiale (ore 15.00)

Il programma indicativo dell’Automobile Club de Monaco © ACM

La gara principale si disputerà su 78 giri del tracciato da 3,337 km, per una distanza totale di circa 260 km. Novità assoluta di quest’anno: ogni pilota dovrà effettuare due soste obbligatorie ai box, una regola inedita pensata per movimentare le strategie di gara.

Un circuito tecnico e impegnativo

Considerato da molti come la prova definitiva per testare le abilità e i riflessi dei piloti, il circuito di Monaco si distingue per la sua complessità tecnica. Basta un attimo di distrazione per finire contro le barriere e dover abbandonare la gara.

Il tracciato stretto, di appena 8 metri in alcuni punti, attraversa la città passando davanti al Casinò di Monte-Carlo, costeggiando il porto e attraversando il tunnel Louis II. La gara prevede curve a gomito, come il celebre tornante del Fairmont – la curva più lenta dell’intero campionato –, forti variazioni altimetriche, con salite improvvise seguite da veloci discese, improvvisi cambi di luce nel tunnel e l’assenza di vie di fuga per via delle barriere a bordo pista. In breve un tracciato unico, che impone ai piloti una precisione millimetrica.

Il tornante davanti all’hotel Fairmont © Angelo Jesus – Unsplash

Altra particolarità del Grand Prix: le qualifiche del sabato sono fondamentali. Dato che superare in gara è praticamente impossibile, visto la scarsa ampiezza del circuito, la posizione sulla griglia di partenza spesso determina il risultato finale. In diverse edizioni passate, infatti, l’ordine di arrivo ha rispecchiato quasi fedelmente quello delle qualifiche.

Biglietti e prezzi

La biglietteria ufficiale è aperta sul sito dell’Automobile Club de Monaco (www.monaco-grandprix.com). Attenzione: i pacchetti “2 giorni” (sabato e domenica) e “3 giorni” (venerdì, sabato e domenica) non sono più disponibili, ma potete ancora acquistare biglietti singoli per ogni giornata.

Dove acquistare i biglietti:

Sul sito ufficiale

Alla biglietteria dell’ACM (44 rue Grimaldi, 98000 Monaco)

Presso i punti vendita ufficiali attorno al circuito durante i giorni del Gran Premio

Se andate in famiglia, vi segnaliamo che i bambini fino a 5 anni non pagano (ma devono stare seduti in braccio a un adulto). Dai 6 ai 15 anni è previsto uno sconto del 50% sul prezzo intero per i biglietti di venerdì, sabato o domenica.

Charles Leclerc, vincitore dell’edizione 2024 del Grand Prix © DR

Quale tribuna scegliere?

Il posto giusto può davvero fare la differenza. Ecco una panoramica delle opzioni migliori:

Tribune GOLD

Le tribune GOLD offrono posti privilegiati in posizioni spettacolari. Ecco dove si trovano:

Nelle file più alte della tribuna K (sezioni K1, K2, K3, K6)

Nella tribuna L

Nelle prime quattro file in basso della tribuna B

In una sezione della tribuna V

Tribune consigliate in base alle vostre preferenze

Per vedere i sorpassi : la tribuna K offre una vista sulla curva Sainte-Dévote, spesso teatro di contatti al via.

: la tribuna K offre una vista sulla curva Sainte-Dévote, spesso teatro di contatti al via. Per l’atmosfera : le tribune da L a P, che circondano l’area della piscina, sono tra le più apprezzate.

: le tribune da L a P, che circondano l’area della piscina, sono tra le più apprezzate. Per chi ama la tecnica : la tribuna B, con vista sul tornante Fairmont (ex tornante Loews), la curva più lenta del campionato.

: la tribuna B, con vista sul tornante Fairmont (ex tornante Loews), la curva più lenta del campionato. Per una visuale panoramica: le tribune in alto come T e X.

Se siete in cerca di un’esperienza davvero esclusiva, ci sono anche pacchetti VIP con Loges VIP e Belvédère. Attenzione però: nella maggior parte dei casi non sono acquistabili per la singola giornata (a eccezione del venerdì).