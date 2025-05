Grand Prix de Monaco 2025 : billetterie, tarifs, tribunes – notre guide pour réserver les meilleures places

Amateurs de Formule 1 et passionnés de sensations fortes, le prestigieux rendez-vous annuel du calendrier F1 approche à grands pas. La rédaction a réuni pour vous les informations pour assister à l’évènement.

À Monaco, pendant quatre jours du 22 au 25 mai, les moteurs vibreront et les pneus crisseront sur le bitume au rythme des encouragements du public. Le Grand Prix 2025, officiellement nommé « Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco 2025 » fait son retour dans les rues de la Principauté. Voici le programme en bref :

Jeudi 22 mai 2025 : Premières séances d’essais libres

Vendredi 23 mai 2025 : Essais libres

Samedi 24 mai 2025 : Qualifications (16h00)

Dimanche 25 mai 2025 : Course principale (15h00)

Le programme indicatif donné par l’Automobile Club de Monaco © ACM

La course principale est prévue sur 78 tours du circuit de 3,337 km, pour une distance totale d’environ 260 km. Cette année, une particularité notable : deux arrêts aux stands seront obligatoires pour chaque pilote, une mesure inédite visant à diversifier les stratégies de course.

Formule 1 : C’est officiel, la FIA valide le double arrêt obligatoire pour les pilotes au Grand Prix de Monaco

Un circuit technique exigeant

Considéré comme le test ultime des compétences et des réflexes d’un pilote, le circuit de Monaco se distingue par la technicité requise. La moindre inattention se traduit immédiatement par un contact avec les rails, risquant de provoquer l’abandon.

La piste étroite – parfois moins de 8 mètres de large – traverse la ville, passant devant le Casino de Monte-Carlo, longeant le port et empruntant le tunnel Louis II. La course comporte des virages très serrés – comme l’épingle du Fairmont, le virage le plus lent du championnat –, d’importantes variations d’altitude, avec des montées abruptes suivies de descentes rapides, le changement de luminosité dans le tunnel, l’absence de zones de dégagement en raison des barrières placées directement en bordure de piste. En bref, une configuration unique qui incitent les pilotes à faire preuve d’une précision millimétrique.

Le virage en épingle devant l’hôtel Fairmont © Angelo Jesus – Unsplash

Deux pit stops obligatoires au Grand Prix de Monaco : Charles Leclerc l’assure, « ça va pimenter le dimanche » !

La particularité majeure du Grand Prix de Monaco est l’importance cruciale des qualifications. Les dépassements étant presque impossibles en raison de l’étroitesse du circuit, la position sur la grille de départ détermine souvent l’issue de la course. La séance de qualification du samedi est ainsi presque aussi importante que la course elle-même pour les pilotes qui tentent de gagner quelques précieux millièmes de seconde. Lors de précédentes éditions, l’ordre d’arrivée a été presque identique à l’ordre de départ.

Billetterie et tarifs

La billetterie officielle est ouverte sur le site de l’Automobile Club de Monaco (www.monaco-grandprix.com). À noter que les formules « Pack 2 jours » (samedi et dimanche) et « Pack 3 jours » (vendredi, samedi et dimanche) ne sont plus disponibles, mais il est toujours possible d’acheter des billets individuels pour chaque journée.

Les tickets peuvent être achetés :

Sur le site officiel

Au guichet de l’ACM (44 rue Grimaldi, 98000 Monaco)

Aux différents points de vente officiels autour du circuit pendant les jours du Grand Prix

Pour les familles, notez que les enfants jusqu’à 5 ans n’ont pas besoin de billet pour accéder aux tribunes, mais doivent être assis sur les genoux d’un adulte accompagnateur. Les enfants de 6 à 15 ans bénéficient d’une réduction de 50% sur le prix plein pour les billets du vendredi, samedi ou dimanche.

Charles Leclerc, vainqueur de l’édition 2024 du Grand Prix © DR

Quelle tribune choisir ?

Le choix de la tribune est crucial pour profiter pleinement du spectacle. Voici les options les plus prisées :

Les tribunes GOLD

Les places GOLD offrent des sièges privilégiés dans les meilleures tribunes. Elles sont situées :

Dans les rangées les plus hautes de la tribune K (sections K1, K2, K3, K6)

Dans la tribune L

Dans les quatre rangées les plus basses de la tribune B

Dans une section de la tribune V

Les tribunes recommandées selon vos préférences

Pour voir les dépassements : la tribune K offre une vue sur le virage Sainte-Dévote, lieu de nombreux incidents au départ.

: la tribune K offre une vue sur le virage Sainte-Dévote, lieu de nombreux incidents au départ. Pour l’ambiance : les tribunes L à P, situées autour de la section de la piscine, sont très appréciées.

: les tribunes L à P, situées autour de la section de la piscine, sont très appréciées. Pour la technicité : la tribune B, surplombant l’épingle du Fairmont (anciennement épingle Loews), le virage le plus lent du championnat.

: la tribune B, surplombant l’épingle du Fairmont (anciennement épingle Loews), le virage le plus lent du championnat. Pour une vue panoramique : les tribunes en hauteur comme T et X.

Si vous préférez une expérience plus exclusive, des options VIP sont disponibles avec les Loges VIP et Belvédère, mais ces forfaits ne peuvent généralement pas être achetés à la journée (sauf le vendredi).