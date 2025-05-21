Гран-при Монако 2025 года: билеты, цены, трибуны – редакция Monaco Tribune предлагает вам руководство по бронированию лучших мест
Поклонники Формулы-1 и любители острых ощущений! Престижное ежегодное событие в календаре Формулы-1 стремительно приближается. Наша редакция собрала для вас информацию о посещении мероприятия.
В течение четырёх дней – с 22 по 25 мая – в Монако будут реветь двигатели, а шины – визжать по асфальту в такт восторженным крикам публики. Гран-при 2025 года, официально названный «Гран-при Формулы 1 TAG Heuer Монако 2025», возвращается на улицы Княжества. Итак, краткая программа:
- Четверг, 22 мая 2025 года: первые тестовые заезды
- Пятница, 23 мая 2025 года: тестовые заезды
- Суббота, 24 мая 2025 года: квалификации (16:00)
- Воскресенье, 25 мая 2025 года: основная гонка (15:00)
Основная гонка рассчитана на 78 кругов по трассе протяженностью 3,337 км, общей протяженностью около 260 км. В этом году примечательная особенность: у каждого пилота будет два обязательных пит-стопа – новая мера, направленная на диверсификацию гоночных стратегий.
Сложная техническая трасса
Трасса в Монако, которая считается тяжёлым испытанием навыков и рефлексов пилота, отличается высочайшей технической сложностью. Малейшая невнимательность немедленно приводит к контакту с барьерами и, потенциально, к сходу с трассы.
Узкая трасса – местами шириной менее 8 метров – пересекает город, проходит мимо Казино Монте-Карло, вдоль порта и через туннель Луи II. Гонка характеризуется очень крутыми виражами, такими как Фермон, самый медленный вираж в чемпионате, значительными перепадами высот, крутыми подъемами, за которыми следуют стремительные спуски, меняющимся уровнем освещенности в туннеле и отсутствием зон ухода из-за ограждений, установленных непосредственно на краю трассы. Короче говоря, уникальная конфигурация, которая требует от пилотов ювелирной точности.
Главная особенность Гран-при Монако – решающее значение квалификации. Поскольку обгоны практически невозможны из-за тесноты трассы, исход гонки зачастую определяется позицией на стартовой решетке. Субботняя серия квалификаций почти так же важна, как и сама гонка, для пилотов, пытающихся выиграть несколько бесценных тысячных секунды. В предыдущие годы порядок на финише был практически идентичен порядку на старте.
Билеты и цены
Официальная билетная касса открыта на сайте Автомобильного клуба Монако (www.monaco-grandprix.com). Обратите внимание, что абонементы на 2 дня (суббота и воскресенье) и на 3 дня (пятница, суббота и воскресенье) уже все распроданы, но по-прежнему можно приобрести билеты на каждый отдельный день.
Билеты можно приобрести:
- на официальном сайте
- в билетных кассах Автомобильного клуба Монако (44 rue Grimaldi, 98000 Монако)
- в различных официальных пунктах продаж по всей трассе в дни Гран-при
Семьям следует обратить внимание на то, что детям до 5 лет билет для прохода на трибуны не нужен, но они должны сидеть на коленях у сопровождающих взрослых. Детям в возрасте от 6 до 15 лет предоставляется скидка 50% от полной стоимости билетов на пятницу, субботу или воскресенье.
Какую трибуну выбрать?
Выбор правильной трибуны играет решающую роль для того, чтобы в полной мере насладиться шоу. Вот самые популярные варианты:
Трибуны GOLD
Места GOLD – привилегированные места на лучших трибунах. Они расположены:
- В верхних рядах трибуны К (секции К1, К2, К3, К6)
- На трибуне L
- В четырех нижних рядах трибуны B
- В секции трибуны V
Рекомендуемые трибуны по вашими предпочтениями
- Чтобы увидеть обгоны: с трибуны K открывается вид на вираж Святой Девоты, место частых инцидентов на старте.
- Для общего впечатления: трибуны L-P, расположенные вокруг зоны бассейна, пользуются большой популярностью.
- Для технических деталей: трибуна B над виражом Fairmont (ранее вираж Loews) – самый медленный вираж в чемпионате.
- Для панорамного вида: верхние трибуны Т и Х.
Если вы предпочитаете более эксклюзивные впечатления, доступны VIP-опции в VIP-ложах и Бельведере, но эти билеты, как правило, нельзя приобрести на один день (за исключением пятницы).