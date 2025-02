Formule 1 : C’est officiel, la FIA valide le double arrêt obligatoire pour les pilotes au Grand Prix de Monaco

Ce mercredi 26 février, le Conseil Mondial du Sport Automobile (WMSC) de la FIA s’est réuni pour sa première session de l’année, présidée par Mohammed Ben Sulayem. L’une des décisions marquantes de cette réunion concerne la mise en place d’une nouvelle règle pour le Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco, visant à dynamiser le spectacle sur le circuit monégasque.

La saison 2025 s’annonce palpitante ! Lors de son discours d’ouverture, le Président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a évoqué les priorités pour l’année 2025. En s’appuyant sur les solides bases de 2024, il a mis l’accent sur la nécessité d’innover et de garantir des réglementations robustes et claires qui renforcent la sécurité et la compétitivité du sport automobile.

Publicité

« En 2024, nous avons célébré 120 ans de réalisations de la FIA. En 2025, nous allons continuer à aller de l’avant, en passant à la vitesse supérieure, en favorisant l’innovation, en élargissant notre expertise et en nous unissant pour offrir un sport automobile plus sûr, plus excitant et plus durable », a-t-il déclaré.

© FIA

Formule 1 : En images, découvrez les incroyables monoplaces de Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour la saison 2025

La règle du double arrêt obligatoire pour Monaco

C’est officiel ! Un des changements phares validés par le WMSC concerne la mise en place d’une stratégie de double arrêt obligatoire pour le Grand Prix de Monaco, sous toutes conditions météorologiques. Les équipes devront désormais utiliser au moins trois jeux de pneus, avec un minimum de deux compositions différentes en cas de conditions sèches.

Cette décision, approuvée après des discussions au sein de la Commission F1, a pour but de pimenter la course, traditionnellement critiquée pour son manque de spectacle.

Rallye de Monte-Carlo, E-Prix, Grand Prix… On fait le point sur les incontournables courses automobiles de 2025 à Monaco

Une décision en faveur du spectacle

Dans un communiqué, l’Automobile Club de Monaco, a salué cette décision : « Cette décision, souhaitée depuis longtemps, ne s’applique qu’à la seule et unique course de Monaco. Préconisation initiale de la Commission F1, ratifiée la semaine dernière à Londres et validée ce jour à Genève par le Conseil Mondial du Sport Automobile, elle va dans le sens souhaité par Formula One, la FIA et l’Automobile Club de Monaco de privilégier le spectacle, aussi bien pour les acteurs, les spectateurs que les téléspectateurs. »

Charles Leclerc favorable à la nouveauté

Du côté des pilotes, le natif du Rocher Charles Leclerc, a exprimé son enthousiasme face à cette innovation : « Parce que la stratégie va devenir un peu plus importante, je pense que c’est une bonne chose. Monaco est super excitant le samedi. Pour nous, pilotes, c’est incroyable, c’est la meilleure qualification de l’année. Le dimanche, c’est un peu moins excitant… Il ne se passe pas grand-chose. Je pense donc que c’est une façon de pimenter un peu plus les choses. »

Deux pit stops obligatoires au Grand Prix de Monaco : Charles Leclerc l’assure, « ça va pimenter le dimanche » !