Formule 1 : En images, découvrez les incroyables monoplaces de Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour la saison 2025

Ce mardi 18 février, Ferrari a officiellement levé le voile sur ses toutes nouvelles monoplaces pour la saison 2025, lors de l’événement F1 75 Live à Londres. La Scuderia présente la SF-25 comme une voiture entièrement repensée, visant à capitaliser sur sa solide performance de la saison 2024. Retour en images sur cette soirée de lancement, aux côtés du pilote monégasque Charles Leclerc et de Lewis Hamilton.

Quelle beauté ! Du design jusqu’aux performances, la SF-25 est une évolution majeure par rapport à sa version précédente, utilisée uniquement comme base. « La voiture a été conçue pour maximiser son potentiel de développement dans une saison où, grâce à la stabilité prolongée des règlements désormais dans leur dernière année, on peut s’attendre à ce que le peloton soit extrêmement homogène, avec des millièmes de seconde qui feront la différence sur les temps au tour », expliquent les ingénieurs de Ferrari.

La plus grande nouveauté réside dans un changement de suspension avant, passant d’une configuration « push rod » traditionnelle à un système « pull rod », inspiré des choix de McLaren et Red Bull. Ce changement vise à améliorer l’aérodynamisme et la gestion de l’air autour du châssis, afin d’optimiser les performances, notamment en virages rapides.

Des ajustements significatifs ont également été apportés au châssis, notamment un empattement élargi et des sidepods repositionnés pour un meilleur flux d’air. Ces modifications permettent de réduire les turbulences et d’améliorer la stabilité à haute vitesse. « L’objectif est d’améliorer la performance aérodynamique, tout en maximisant le potentiel de développement avec des régulations stables cette saison », a expliqué Loïc Serra, Directeur technique de Ferrari.

Un lancement spectaculaire avec un nouveau duo de pilotes

Les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton étaient évidemment présents lors du lancement officiel de la SF-25, aux côtés du Directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur. Hamilton, qui débute sa collaboration avec l’écurie italienne après 12 années passées chez Mercedes, a exprimé sa satisfaction : « Mes premières semaines ont été absolument incroyables, j’ai pu voir de mes propres yeux la passion et l’engagement de toute l’équipe. Le dévoilement de ma première voiture de la Scuderia Ferrari HP est vraiment excitant. Je ne pourrais être plus fier de faire ce voyage avec eux. J’ai hâte de sortir sur la piste avec Charles, de nous pousser mutuellement et de faire tout ce que nous pouvons pour mener l’équipe au sommet. »

Quant à Charles Leclerc, il s’est montré plus motivé que jamais à tout gagner : « Je suis vraiment excité par le lancement du SF-25. Chaque année, nous nous battons pour nous améliorer et toute l’équipe travaille sans relâche depuis des mois. La saison dernière, nous avons lutté jusqu’au bout et nous sommes presque parvenus à décrocher le titre. Cette année, notre objectif est clair : nous voulons remporter le Championnat du monde des Constructeurs et mon objectif personnel est de gagner le titre des Pilotes. »

Une saison qui s’annonce exceptionnelle

Comme l’a mentionné Leclerc, Ferrari aborde la saison 2025 avec un objectif clair : décrocher les titres des Constructeurs et des Pilotes. « La saison dernière, nous avons lutté pour le titre des Constructeurs jusqu’au dernier virage et maintenant nous sommes déterminés à capitaliser sur cela, en partant de cette base solide dans le but de gagner les deux titres. Nous avons une nouvelle équipe de pilotes avec Lewis qui rejoint Charles et nous nous sentons prêts, en tant qu’équipe, à franchir l’étape supplémentaire nécessaire pour être les meilleurs », a déclaré M. Vasseur.

Le Directeur a également souligné l’importance de l’appui des fans, source de motivation pour l’équipe : « Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais nous sommes prêts à donner tout ce que nous avons, à être compétitifs au plus haut niveau, tout en sachant que nous pouvons aussi compter sur le soutien et l’enthousiasme de nos fans, qui nous inspirent toujours. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le travail à accomplir et de laisser la piste parler. J’ai hâte que cette saison commence. »

Après avoir assisté au spectaculaire lancement de la saison 2025 de Formule 1 mardi soir, l’équipe est retournée en Italie pour préparer la première sortie du SF-25. Charles Leclerc a eu l’honneur de conduire la voiture hors du garage tôt ce mercredi matin, sous les regards d’Hamilton, de Vasseur et de nombreux Tifosi venus spécialement pour l’occasion.

La Scuderia Ferrari débutera sa saison avec des essais de pré-saison au Circuit International de Bahreïn du 26 au 28 février, avant le début officiel de la compétition avec le Grand Prix d’Australie du 14 au 16 mars. Pour les Monégasques, il faudra attendre le jeudi 22 mai pour les premiers essais et un Grand Prix de Monaco le dimanche 25 !

Calendrier 2025

Voici le calendrier complet du Championnat du monde de Formule 1 2025 :

1 – Grand Prix d’Australie (Melbourne) : 16 mars

2 – Grand Prix de Chine (Shanghai) : 23 mars

3 – Grand Prix du Japon (Suzuka) : 6 avril

4 – Grand Prix de Bahreïn (Sakhir) : 13 avril

5 – Grand Prix d’Arabie saoudite (Djeddah) : 20 avril

6 – Grand Prix de Miami (Miami) : 4 mai

7 – Grand Prix d’Emilie-Romagne (Imola) : 18 mai

8 – Grand Prix de Monaco (Monte-Carlo) : 25 mai

9 – Grand Prix d’Espagne (Barcelone) : 1er juin

10 – Grand Prix du Canada (Montréal) : 15 juin

11 – Grand Prix d’Autriche (Spielberg) : 29 juin

12 – Grand Prix d’Angleterre (Silverstone) : 6 juillet

13 – Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps) : 27 juillet

14 – Grand Prix de Hongrie (Budapest) : 3 août

15 – Grand Prix des Pays-Bas (Zandvoort) : 31 août

16 – Grand Prix d’Italie (Monza) : 7 septembre

17 – Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou) : 21 septembre

18 – Grand Prix de Singapour (Marina Bay) : 5 octobre

19 – Grand Prix des Etats-Unis (Austin) : 19 octobre

20 – Grand Prix du Mexique (Mexico) : 26 octobre

21 – Grand Prix du Brésil (Sao Paulo) : 9 novembre

22 – Grand Prix de Las Vegas (Las Vegas) : 22 novembre

23 – Grand Prix du Qatar (Losail) : 30 novembre

24 – Grand Prix d’Abou Dhabi (Yas Marina) : 7 décembre

