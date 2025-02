Formula 1: le foto delle incredibili monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton per la stagione 2025

Martedì 18 febbraio, in occasione dell’evento F1 75 Live a Londra, Ferrari ha finalmente svelato le sue nuovissime monoposto per la stagione 2025. La scuderia ha presentato la SF-25 come un’auto completamente reinventata per trarre vantaggio delle ottime prestazioni della stagione 2024. Ecco le immagini della serata di lancio, che ritraggono anche il pilota monegasco Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Che meraviglia! Dal design alle prestazioni, la SF-25 è su un gradino più alto rispetto alla versione precedente, che ha fatto semplicemente da base di partenza. “È stata realizzata con lo scopo di massimizzare il potenziale del pacchetto in un campionato che, con un regolamento ormai maturo e giunto alla sua ultima stagione, vedrà valori estremamente ravvicinati e in cui anche i millesimi potranno fare la differenza”, spiegano gli ingegneri Ferrari.

Pubblicità

Il cambiamento più evidente è nelle sospensioni anteriori, che sono passate dallo schema “push-rod” a un sistema tradizionale “pull-rod”, ispirato alla scelta di McLaren e Red Bull. Questa modifica punta a migliorare l’aerodinamica e la gestione dell’aria attorno al telaio, così da ottimizzare le performance, soprattutto nelle curve veloci.

Anche il telaio ha subito cambiamenti importanti, tra cui un interasse più ampio e sidepods riposizionati per migliorare il flusso d’aria. Queste modifiche permettono di ridurre le turbolenze e migliorare la stabilità a velocità elevate, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale di sviluppo, come ha ricordato Loïc Serra, Direttore tecnico di Ferrari.

Rally di Monte-Carlo, E-Prix, Grand Prix… tutte le gare automobilistiche da non perdere nel Principato nel 2025

Un lancio spettacolare con una nuova coppia di piloti

Anche i piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton erano presenti al lancio ufficiale della SF-25, insieme al Direttore della Ferrari, Frédéric Vasseur. Hamilton, che inizia quest’anno la sua collaborazione con la scuderia italiana dopo 12 anni con Mercedes, si è mostrato soddisfatto: “Le mie prime settimane sono state assolutamente incredibili ed è stato fantastico poter toccare con mano la passione e la dedizione di tutto il team. La presentazione della mia prima Ferrari è stata davvero emozionante. Non potrei essere più orgoglioso di essere parte di questa avventura insieme a loro. Non vedo l’ora di scendere in pista con Charles, spronarci a vicenda e fare tutto il possibile per portare il team al vertice”.

Leclerc invece ha condiviso una motivazione senza precedenti: “Sono estremamente carico per il lancio della SF-25. Ogni anno ce la mettiamo tutta per migliorare e so che la squadra ha lavorato senza sosta per mesi. La scorsa stagione è stata molto combattuta e siamo arrivati vicinissimi al titolo. Quest’anno, il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere il campionato Costruttori, mentre il mio obiettivo personale è il titolo Piloti”.

È ufficiale: il Gran Premio di Monaco cambierà nome per l’edizione 2025!

Una stagione che si annuncia eccezionale

Come ha detto Leclerc, Ferrari inizia la stagione 2025 con un obiettivo chiaro: vincere il titolo Costruttori e Piloti. “La scorsa stagione ci ha visto lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori, e siamo determinati a costruire partendo da quella solida base, con l’obiettivo di puntare alla conquista di entrambe le classifiche. Abbiamo una nuova line-up, con Lewis che è arrivato ad affiancare Charles in squadra e ci sentiamo pronti a compiere come squadra quel passo avanti che ci manca per essere i migliori”, ha dichiarato Vasseur.

Il Direttore ha anche sottolineato l’importanza del sostegno dei fan, fonte di motivazione per il team: “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a dare il meglio per competere ai massimi livelli, forti anche della passione e dell’entusiasmo dei nostri tifosi che sono una fonte inesauribile di ispirazione. Ora è il momento di iniziare a concentrarsi e di lasciare parlare la pista. Non vedo l’ora che la stagione cominci”.

Dopo aver partecipato allo spettacolare lancio della stagione 2025 di Formula 1 martedì sera, il team è tornato in Italia per preparare la prima uscita della SF-25. Charles Leclerc ha avuto l’onore di guidare la monoposto fuori dal garage mercoledì mattina, alla presenza di Hamilton, Vasseur e dei tanti tifosi accorsi appositamente per l’occasione.

La Scuderia Ferrari inizierà la stagione con i test pre-stagionali nel Circuito Internazionale del Bahrain dal 26 al 28 febbraio, prima dell’inizio ufficiale della competizione con il Gran Premio di Australia dal 14 al 16 marzo. I monegaschi dovranno attendere giovedì 22 maggio per le prime prove in casa e domenica 25 per il Gran Premio di Monaco!

Calendario 2025

Ecco il calendario completo del Campionato del mondo di Formula 1 2025:

1 – Gran Premio d’Australia (Melbourne): 16 marzo

2 – Gran Premio di Cina (Shanghai): 23 marzo

3 – Gran Premio del Giappone (Suzuka): 6 aprile

4 – Gran Premio del Bahrain (Sakhir): 13 aprile

5 – Gran Premio dell’Arabia Saudita (Gedda): 20 aprile

6 – Gran Premio di Miami (Miami): 4 maggio

7 – Gran Premio dell’Emilia-Romagna (Imola): 18 maggio

8 – Gran Premio di Monaco (Monte-Carlo): 25 maggio

9 – Gran Premio di Spagna (Barcellona): 1 giugno

10 – Gran Premio del Canada (Montreal): 15 giugno

11 – Gran Premio d’Austria (Spielberg): 29 giugno

12 – Gran Premio di Gran Bretagna (Silverstone): 6 luglio

13 – Gran Premio del Belgio (Spa-Francorchamps): 27 luglio

14 – Gran Premio d’Ungheria (Budapest): 3 agosto

15 – Gran Premio d’Olanda (Zandvoort): 31 agosto

16 – Gran Premio d’Italia (Monza): 7 settembre

17 – Gran Premio dell’Azerbaigian (Baku): 21 settembre

18 – Gran Premio di Singapore (Marina Bay): 5 ottobre

19 – Gran Premio degli Stati Uniti (Austin): 19 ottobre

20 – Gran Premio del Messico (Messico): 26 ottobre

21 – Gran Premio del Brasile (San Paolo): 9 novembre

22 – Gran Premio di Las Vegas (Las Vegas): 22 novembre

23 – Gran Premio del Qatar (Losail): 30 novembre

24 – Gran Premio di Abu Dhabi (Yas Marina): 7 dicembre

Due pit stop obbligatori al Gran Premio di Monaco. Leclerc: “Movimenterà la domenica!”