Rally di Monte-Carlo, E-Prix, Grand Prix… tutte le gare automobilistiche da non perdere nel Principato nel 2025

Prove, date, novità, percorsi, biglietti… Sono state rivelate quasi tutte le informazioni sulle gare automobilistiche che si svolgeranno a Monaco il prossimo anno. Vediamole insieme.

Nel 2025, il Principato tornerà a sentire il rombo dei motori e lo stridere degli pneumatici sull’asfalto. Da gennaio, Monaco ospiterà una serie di eventi automobilistici eccezionali che metteranno in luce la diversità e l’eccellenza dei motorsport.

Il Gran Premio di Formula 1, l’evento clou della stagione, promette uno spettacolo emozionante con le sue curve strette e lo scenario urbano unico. Il leggendario Rally Automobile Monte-Carlo WRC, invece, è rinomato per i suoi tracciati tortuosi e le sfide particolarmente tecniche di quest’anno.

Anche gli appassionati di gare storiche non rimarranno a bocca asciutta: il Gran Premio Storico e il Rally Storico di Montecarlo faranno rivivere gli anni d’oro dell’automobilismo con i veicoli d’epoca.

Non mancano infine le ultime innovazioni con l’E-Prix, dove le monoposto elettriche della Formula E mostreranno i progressi della mobilità sostenibile.

Preparatevi a vivere momenti indimenticabili sul circuito più affascinante del pianeta, dove tradizione e modernità si incontrano per offrire uno spettacolo mozzafiato. Ecco gli eventi del calendario 2025 in ordine cronologico.

93° Rally Monte-Carlo WRC: una sfida inedita per i piloti

Il Rally Automobile Monte-Carlo, già famoso per essere particolarmente impegnativo, torna per la sua 93ª edizione con un percorso ancora più selettivo, che riserverà non poche difficoltà. Questa prova di apertura del Campionato del Mondo di Rally (WRC) FIA 2025 prenderà ufficialmente il via giovedì 23 gennaio alle 14:30 a Place du Casino.

Venerdì 24 gennaio, il rally proseguirà negli stessi dipartimenti con 107,38 km di prove cronometrate distribuite su un anello di tre prove speciali da disputare due volte: “Saint-Maurice / Aubessagne” (18,70 km), “Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve” (16,68 km) e “La Bréole / Selonnet” (18,31 km).

La giornata più dura sarà quella di sabato 25 gennaio, per lo più nella Drôme, con 132,10 km di tratti cronometrati. I piloti affronteranno due volte tre prove speciali: “La Motte-Chalancon / Saint-Nazaire-le-Désert” (27,30 km), “Aucelon / Recoubeau-Jansac” (20,91 km) e “La Bâtie-des-Fonts / Aspremont” (17,84 km).

Per concludere, domenica 26 gennaio sono previste tre prove speciali, per un totale di 51,88 km, tra Gap e Monaco. Questa giornata finale comprende “Avançon / Notre-Dame-du-Laus” (14,90 km), “Digne-les-Bains / Chaudon-Norante” (19,01 km) e la Power Stage “La Bollène-Vésubie / Peïra-Cava” (17,97 km). La cerimonia di premiazione si svolgerà a partire dalle 16:15 sulla Place du Casino.

I campioni del mondo in carica e vincitori dell’edizione 2024, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, indosseranno il numero 1 anziché l’11, una novità rispetto all’introduzione dei numeri personalizzati nel 2019. Con dieci Rally1 alla partenza, in rappresentanza dei tre principali costruttori (Toyota, Hyundai, Ford M-Sport), la competizione si preannuncia agguerrita.

Tra i possibili vincitori figurano nomi importanti come Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Ott Tänak e Grégoire Munster, oltre al pilota locale Sébastien Ogier, che vorrebbe aggiungere la decima vittoria al suo palmarès nella prova monegasca.

https://youtu.be/I7eNkT7Y1ow?si=OZhnv4rLgmATNVs0

Subito dopo il WRC, il 27° Rally Storico di Monte-Carlo

Tre giorni dopo la fine del WRC, giovedì 30 gennaio prende il via il 27° Rally Storico di Monte-Carlo, che terminerà mercoledì 5 febbraio. In linea con la tradizione dell’evento, i concorrenti dovranno affrontare un percorso impegnativo sulle storiche prove speciali della leggendaria “Monte-Carlo”.

L’evento è aperto esclusivamente alle auto che hanno partecipato ai Rally di Monte-Carlo tra il 1911 e il 1983, per uno spettacolo unico con i veicoli d’epoca in competizione.

Gli appassionati dovranno attendere ancora qualche settimana per scoprire il percorso completo di questa edizione. Nel frattempo, ecco alcune date importanti da ricordare: le iscrizioni si aprono martedì 3 settembre e si chiudono lunedì 4 novembre.

https://youtu.be/cBMuNkrF3oA?si=xFjU9EVrbQDZ_xfx Rivivete la grande edizione del 2024 e la vittoria del duo belga Michel Decremer e Jennifer Hugo, al volante di una Opel Ascona 400 del 1979.

Le novità per gli eventi più emblematici di Monaco nel 2024

Una grande prima volta: due gare E-Prix nel 2025

Nel 2025, il Principato ospiterà due gare consecutive del Campionato mondiale ABB FIA di Formula E: la prima volta nella storia dell’evento. L’E-Prix di Monaco si svolgerà sabato 3 e domenica 4 maggio, offrendo agli spettatori un intenso weekend di competizione.

Per celebrare il 10° anniversario del campionato delle monoposto elettriche sul leggendario Circuito di Monaco, il doppio evento permetterà agli appassionati di motorsport di assistere a due giorni di gare emozionanti. Nell’ultima gara sono stati registrati quasi 200 sorpassi, garanzia di uno spettacolo ad alta tensione.

Gli appassionati avranno anche l’opportunità di scoprire la nuovissima auto GEN3 EVO, in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 1,82 secondi.

La biglietteria ufficiale dell’evento è aperta! I biglietti per la tribuna partono da 30 euro. Viste le due giornate di gare, è disponibile anche un pacchetto che parte da 50 euro per assistere all’intero weekend.

https://youtu.be/vYXKSfI-wNM?si=gGo4IYUUfmBXGw1A

La Famiglia Principesca alle premiazioni dell’E-Prix

Infine, l’82ªedizione del Gran Premio di Monaco

Anche il prestigioso Gran Premio di Monaco, una delle gare automobilistiche più famose al mondo, si prepara al suo ritorno nel 2025. Dopo la storica edizione in cui Charles Leclerc ha trionfato davanti al pubblico di casa, gli appassionati di Formula 1 torneranno sulle strade del Principato da giovedì 22 a domenica 25 maggio.

Dal 1929, questo circuito leggendario, famoso per le sue curve strette, la natura mutevole e il celebre tunnel, ha messo alla prova piloti e team, diventando una delle gare più impegnative del calendario di F1. L’82ª edizione promette ancora una volta grandi emozioni e sarà l’8ª tappa del Campionato del Mondo 2025.

Gli appassionati di motorsport potranno inoltre assistere a quattro intense giornate di gare di F1, F2, F3 e Porsche Supercup, il tutto nella cornice unica di un circuito iconico proprio nel cuore della città.

La biglietteria ufficiale dell’evento è aperta! Non perdete tempo, i biglietti vanno già a ruba.

https://youtu.be/NgLKcRQZ-2E?si=7sxLknkFNpN3JECm

La Coppia Principesca presente per la vittoria storica di Charles Leclerc al Gran Premio di Monaco 2024