Адреналин на максимум: Ралли Монте-Карло, «Формула-E», Гран-при и другие главные автогонки Монако 2025 года

Новые договоренности, подписанные Княжеством, гарантируют продолжение проведения знаковых гонок и после 2025 года. © Автомобильный клуб Монако.

События, даты, новые маршруты, продажи билетов… В этом году мы уже знаем практически всё о предстоящих автогонках в Монако. Пришло время поделиться самыми интересными деталями.

С первых дней января 2025 года Монако вновь окунется в захватывающую атмосферу автоспорта. Рёв моторов и визг шин будут сопровождать серию уникальных соревнований, где мастерство пилотов и технологии машин достигнут новых высот.

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Гран-при Формулы-1 – кульминация сезона – обещает много адреналина со своими крутыми поворотами в уникальной городской среде. Затем пройдет легендарное Авторалли Монте-Карло WRC, знаменитое своей извилистой трассой и особо техничными трудностями в этом году.

Любителей легендарных автомобилей ждут Исторический Гран-при и Историческое ралли Монте-Карло, которые воскресят в памяти громкие вехи автоспорта с участием старинных автомобилей.

Инновации ждут нас на гонках Формулы-Е, где электрические болиды покажут достижения в области устойчивой мобильности.

Готовьтесь к незабываемым моментам на самой гламурной трассе планеты, где история и современность сочетаются в захватывающем духе зрелище! Соревнования по календарю 2025 года.

93-е Ралли Монте-Карло WRC – исключительный вызов для пилотов

Традиционно трудные авторалли Монте-Карло пройдут в 93-й раз по еще более экстремальной трассе, обещающей много трудностей. Этот вступительный этап Чемпионата мира по ралли ФИА 2025 (WRC) официально стартует в четверг, 23 января, в 14:30, с площади Казино.

В пятницу, 24 января, ралли продолжатся в тех же департаментах в гонках на время на трассе протяженностью 107,38 километров, разделенной по кругу на три допа по два заезда: «Сен-Морис / Обессань» (18,70 км), «Сен-Леже-ле-Мелез / Ля Бати-Нёв» (16,68 км) и «Ля Бреоль / Селонне» (18,31 км).

Самым тяжелым днем будет суббота, 25 января: гонки на время пройдут, в основном, в департаменте Дром на трассе протяженностью 132,10 километров. Пилотам предстоит преодолеть три допа в два заезда, включая «Ля Мотт-Шалансон / Сен-Назер-ле Дезер» (27,30 км), «Оселон / Рекубо-Жансак» (20,91 км) и Ля Бати-ле-Фон / Апремон» (17,84 км).

В заключение, в воскресенье, 26 января, три допа общей протяженностью 51,88 километров растянутся между Гап и Монако. В этот заключительный день пилоты преодолеют допы «Авансон / Нотр-Дам-дю-Лос» (14,90 км), «Динь-ле-Бен / Шодон-Норант» (19,01 км) и Power Stage «Ля Боллен-Везюби / Пеира-Кава» (17,97 км). Призы будут вручены с 16:15 на площади Казино.

Чемпионы мира и победители гонки 2024 года, Тьерри Нойвилль и Мартин Вайдаге, в 2025 году выступят под номером 1, сменив привычный 11-й. Это станет первым случаем, когда персонализированные номера, введенные в 2019 году, позволили использовать единицу. Конкуренция обещает быть серьезной: за титул будут бороться десять гонщиков категории Rally1, представляющие три ведущие команды — Toyota, Hyundai и Ford M-Sport.

Среди фаворитов значатся Элфин Эванс, Такамото Катсута, Отт Тянак и Грегуар Мюнстер. Однако особенное внимание приковано к Себастьену Ожье, местному герою, который мечтает установить рекорд, завоевав свою десятую победу на культовом этапе в Монако.

https://youtu.be/I7eNkT7Y1ow?si=OZhnv4rLgmATNVs0

Сразу после WRC – 27-е Исторические ралли Монте-Карло

Через три дня после окончания WRC, в четверг 30 января, стартуют Исторические ралли Монте-Карло, которые закончатся в среду, 5 февраля. По традиции его участникам предстоит пройти по сложной трассе, по историческим допам легендарных ралли «Монте-Карло».

В соревновании могут принять участие только автомобили, участвовавшие в Авторалли Монте-Карло с 1911 по 1983 годы, так что увидеть старинные автомобили в соревнованиях будет уникальным зрелищем.

Поклонникам этих ралли надо будет подождать еще несколько недель до презентации подробной трассы этого года. А пока – вот несколько важных дат: начало приема заявок намечено на вторник, 3 сентября, а окончание – на понедельник, 4 ноября.

https://youtu.be/cBMuNkrF3oA?si=xFjU9EVrbQDZ_xfx Вспомните великолепные ралли 2024 года и победу бельгийского тандема – Мишель Декремер и Дженнифер Юго – за рулем Opel Ascona 400 1979 года.

Князь Альбер II дал старт финальному этапу 26-х Исторических ралли Монте-Карло

Большая новинка 2025 года – два тура Формулы-Е

В 2025 году в Княжестве пройдут два последовательных тура Чемпионата мира ABB ФИА в Формуле-Е, знаменуя премьеру в истории этих соревнований. Гран-при Монако Формулы-Е пройдет в субботу, 3 мая, и воскресенье, 4 мая. Для зрителей эти выходные будут насыщены соревнованиями.

Чтобы отметить 10-летие чемпионата электрических болидов на легендарной трассе Монако, это двойное событие позволит любителям автоспорта два дня наблюдать за захватывающими гонками. В последней гонке было зафиксировано около 200 обгонов, что гарантирует очень интенсивное зрелище.

Фанаты также получат возможность ознакомиться с новым болидом GEN3 EVO, способным разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 1,82 секунды.

Официальные билетные кассы этого события уже открыты! Стоимость места на трибуне – от 30 евро, а за 50 евро можно приобрести абонемент на два дня, чтобы посмотреть за выходные все заезды.

https://youtu.be/vYXKSfI-wNM?si=gGo4IYUUfmBXGw1A

Княжеская семья на церемонии награждения победителей гонки Формулы-Е

Наконец, 82-й Гран-при Монако

Престижный Гран-при Монако – одна из самых культовых гонок в мире – тоже готовится к новому 2025 году. После триумфального Гран-при, на котором Шарль Леклер одержал громкую победу перед своей публикой, любители Формулы-1 снова выйдут на улицы Княжества с четверга, 22 мая, по воскресенье, 25 мая.

С 1929 года эта легендарная трасса, известная своими крутыми виражами, сменами рельефа и знаменитым туннелем, испытывает на прочность пилотов и команды, делая из этой гонки один из самых сложных вызовов в программе Формулы-1. 82-й Гран-при Монако, являющийся 8-м туром Чемпионата мира 2025 года, опять обещает бурные эмоции.

Фанаты автоспорта смогут воспользоваться этими четырьмя насыщенными днями, в которые пройдут соревнования Формулы-1, Формулы-2, Формулы-3 и Porsche Supercup в уникальной атмосфере легендарной городской трассы.

Официальные билетные кассы этого события уже открыты! Не мешкайте, места расходятся быстро!

https://youtu.be/NgLKcRQZ-2E?si=7sxLknkFNpN3JECm

Княжеская чета стала свидетелями исторической победы Шарля Леклера на Гран-при Монако