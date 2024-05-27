Княжеская чета стала свидетелями исторической победы Шарля Лёклера на Гран-при Монако

Князь Альбер II был растроган до слез после победы Шарля Лёклера на Гран-при Монако— 2024 © Княжеский дворец Монако

26 мая 2024 года навсегда войдет в историю как день, когда в чемпионате «Формулы-1» произошло настоящее чудо.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен, которые ежегодно посещают Гран-при Монако, стали свидетелями одного из самых ярких моментов в истории этого соревнования. Долгожданная победа Шарля Лёклера, первого монегаска, выигравшего Гран-при Монако «Формулы-1», вызвала бурю эмоций и останется в памяти навсегда.

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Формула-1: историческая победа Шарля Леклера в Гран-при Формулы-1 в Монако и слезы радости Князя Альбера II

Это была первая победа монегасского гонщика на легендарной трассе за 93 года после триумфа Луи Широна (Louis Chiron) в 1931 году, еще до появления чемпионата «Формулы-1».

Князь Альбер II не смог сдержать своих эмоций и нарушил протокол подиума, дав волю радости во время церемонии награждения. Мы приглашаем вас вновь пережить эти волнующие моменты благодаря фотографиям незабываемого Гран-при в присутствии Княжеской четы, который был полон эмоций и захватывающих моментов.

Фото: Эрик Матон / Майкл Алези / Аксель Бастелло / Княжеский дворец

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