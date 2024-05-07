Про Монако
Monaco Tribune Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Monaco Tribune Справочник - КультураКультура
Monaco Tribune Справочник - МероприятияМероприятия
Monaco Tribune Справочник - Местная информацияМестная информация
Monaco Tribune Справочник - Монако в миреМонако в мире
Monaco Tribune Справочник - ОтдыхОтдых
Monaco Tribune Справочник - СпортСпорт
Monaco Tribune Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Фото

Имиджи Княгини Шарлен за 10 лет Гран-при

Автор: Sarah Incari
Опубликовано 7 мая 2024
princesse-charlene-2023
Каждый год Княгиня Шарлен показывает свои вкусы в моде по случаю Гран-при Монако © Княжеский дворец Монако
Автор: Sarah Incari
- 7 мая 2024

Вспомним! Княгиня не присутствовала на Гран-при в 2021 году, а в 2020 Гран-при был отменен из-за пандемии Ковид-19.

Pеклама

Будь то в загонах во время пробных заездов или непосредственно перед стартом – каждый год Княгиня Шарлен показывает свои вкусы в моде по случаю Гран-при Монако. Предлагаем вашему вниманию ретроспективу нарядов Княгини за 10 лет этого главного и самого престижного события в Монако.

2023: 80-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2023

По монакской традиции трофей победителю лично вручил Князь Альбер II, а Княгиня Шарлен и Андреа Казигари соответственно вручили призы за второе и третье места, после чего Оркестр княжеских карабинеров исполнил гимны Нидерландов и Австрии. © Княжеский дворец Монако

Княжеская семья, мировые звезды, триумф Макса Ферстаппена… 80-й Гран-при Монако в фотографиях

2022: 79-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2022
princesse-charlene-2022-gp

Княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла любят встречаться с пилотами и их командами во время празднеств. © Княжеский дворец Монако

Княжеская семья на Гран-при Монако

2021: 78-й Гран-при Формулы-1

gp-prince
gp-prince-2021

© Княжеский дворец Монако

2019: 77-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2019
gp-monaco-princesse-2019

© Княжеский дворец Монако

2018: 76-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2018
princesse-charlene-2018-GP

© Княжеский дворец Монако

2017: 75-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2017

© Княжеский дворец Монако

2016: 74-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2016-gp
princesse-charlene-2016

© Княжеский дворец Монако

2015: 73-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2015
princesse-charlene-2015-gp

© Княжеский дворец Монако

2014: 72-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2014

© Княжеский дворец Монако

2013: 71-й Гран-при Формулы-1

princesse-charlene-2013-gp
princesse-charlene-2013

© Княжеский дворец Монако