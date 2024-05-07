Имиджи Княгини Шарлен за 10 лет Гран-при

Каждый год Княгиня Шарлен показывает свои вкусы в моде по случаю Гран-при Монако © Княжеский дворец Монако

Вспомним! Княгиня не присутствовала на Гран-при в 2021 году, а в 2020 Гран-при был отменен из-за пандемии Ковид-19.

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Будь то в загонах во время пробных заездов или непосредственно перед стартом – каждый год Княгиня Шарлен показывает свои вкусы в моде по случаю Гран-при Монако. Предлагаем вашему вниманию ретроспективу нарядов Княгини за 10 лет этого главного и самого престижного события в Монако.

2023: 80-й Гран-при Формулы-1

По монакской традиции трофей победителю лично вручил Князь Альбер II, а Княгиня Шарлен и Андреа Казигари соответственно вручили призы за второе и третье места, после чего Оркестр княжеских карабинеров исполнил гимны Нидерландов и Австрии. © Княжеский дворец Монако

Княжеская семья, мировые звезды, триумф Макса Ферстаппена… 80-й Гран-при Монако в фотографиях

2022: 79-й Гран-при Формулы-1

Княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла любят встречаться с пилотами и их командами во время празднеств. © Княжеский дворец Монако

Княжеская семья на Гран-при Монако

2021: 78-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2019: 77-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2018: 76-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2017: 75-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2016: 74-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2015: 73-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2014: 72-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако

2013: 71-й Гран-при Формулы-1

© Княжеский дворец Монако