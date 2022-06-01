Пресс-служба Княжеского Дворца опубликовала целый ряд фотографий Княжеской семьи на Гран-при «Формулы-1».
Гран-при Монако в этом году прошёл крайне эмоционально, чему немало поспособствовали проливной дождь, многочисленные знаменитости, присутствовавшие на этом событии, и, конечно, непредсказуемые повороты гонки. Княжеская семья по традиции почтила мероприятие своим присутствием. Зрители смогли воочию увидеть, как князь Альбер II, княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла наслаждались спортивным соревнованием и общались с гонщиками и их командами.
Вот несколько незабываемых кадров, увековеченных официальными фотографами Княжеского дворца.
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Больше фотографий – на официальной странице пресс-службы Княжеского Дворца в Facebook