Пресс-служба Княжеского Дворца опубликовала целый ряд фотографий Княжеской семьи на Гран-при «Формулы-1».

Гран-при Монако в этом году прошёл крайне эмоционально, чему немало поспособствовали проливной дождь, многочисленные знаменитости, присутствовавшие на этом событии, и, конечно, непредсказуемые повороты гонки. Княжеская семья по традиции почтила мероприятие своим присутствием. Зрители смогли воочию увидеть, как князь Альбер II, княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла наслаждались спортивным соревнованием и общались с гонщиками и их командами.

Вот несколько незабываемых кадров, увековеченных официальными фотографами Княжеского дворца.

В этом году наследный принц Жак впервые совершил круг почета вместе с князем Альбером II — © Эрик Матон/Княжеский Дворец

На мероприятии были замечены многие звёзды, в том числе актер Патрик Демпси (Patrick Dempsey) — © Эрик Матон/Княжеский Дворец

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Князь и Княгиня отдельно выделили время, чтобы встретиться с гонщиками и их командами, например, с Максом Ферстаппеном (Max Verstappen) — © Эрик Матон/Княжеский Дворец

Шарль Леклер (Charles Leclerc) стартовал с поул-позиции, но финишировал четвертым из-за стратегической ошибки команды Ferrari — © Эрик Матон/Княжеский Дворец

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Победил в гонке пилот Серхио Перес (Sergio Pérez). Вторым стал напарник Леклера Карлос Сайнс (Carlos Sainz), замыкает тройку Макс Ферстаппен (Max Verstappen) © Эрик Матон/Княжеский Дворец

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