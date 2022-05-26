В своём Instagram-аккаунте Княгиня поделилась трогательным кадром, на котором она позирует вместе с дочерью.

Монегаски, которые внимательно следят за Княгиней Шарлен в социальных сетях, с радостью обнаружили новый пост, опубликованный во вторник, 24 мая, на её официальной странице в Instagram.

На фото мать и дочь в объятиях друг друга позируют перед камерой в элегантных вечерних нарядах.

«Я наслаждалась каждым мгновением подготовки моей Принцессы к ее первому официальному мероприятию. С нетерпением ждем отличного вечера на [церемонии вручения модной премии] Fashion Awards», — написала Княгиня.

Гала-вечер Monte-Carlo Fashion Awards стал третьим официальным появлением Княгини Шарлен после церемонии награждения победителей этапа чемпионата мира «Формулы E» в Монако и 10-го Турнира по регби имени Святой Девоты.

Своим интервью газете Monaco Matin супруга Князя Альбера II прервала затянувшееся молчание. Для нее это стало возможностью рассказать о последних нескольких месяцах, которые были, мягко говоря, непростыми, а также прокомментировать волну слухов и домыслов, порождённых её отсутствием: «Путь был долгим, трудным и таким болезненным. Сегодня я чувствую себя более умиротворённой (…) Весьма прискорбно, что некоторые СМИ распространяли подобные слухи о моей жизни, о нашей паре. Мы такие же люди, как и все остальные; как и у всех, у нас есть эмоции и слабые места. Однако в отличие от многих других, наша жизнь выставлена напоказ и малейшая слабость тщательно освещается в СМИ. Я очень рада вернуться домой в Монако, к своей семье. Я получила огромное количество позитивных и поддерживающих сообщений, когда была вдали от Монако, и я благодарна им за поддержку».

Княгиня также откровенно рассказала о том, какой большой опорой был Князь Альбер II в трудную минуту, и о чувстве единства, царившем между ней и принцессой Габриеллой в ходе их официального совместного выхода на вручении премии Monte-Carlo Fashion Awards. Она поделилась, что посетит предстоящий Гран-при Монако вместе со своим супругом и наследным принцем Жаком, которому впервые предстоит совершить круг почёта