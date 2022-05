La Princesse a pris la pose avec sa fille et a posté ce très joli cliché sur son compte Instagram.

C’est avec beaucoup de bonheur que les Monégasques qui suivent fidèlement la Princesse Charlène sur les réseaux sociaux ont découvert le dernier post de la Princesse, publié mercredi 24 mai sur son compte Instagram.

On y voit une jolie photo de la Princesse Charlène et de la Princesse Gabriella, dans les bras l’une de l’autre, élégamment vêtues de robes du soir.

La Princesse Charlène a écrit en légende : « J’ai adoré chaque moment en préparant ma Princesse pour son premier événement officiel. Nous avons hâte de passer une belle soirée aux Fashion Awards. »

C’est en effet à l’occasion des Monte-Carlo Fashion Awards, troisième apparition publique officielle de la Princesse Charlène après le E-Prix et le Tournoi de rugby Sainte Dévote, que cette photo a été postée.

La Princesse est également sortie du silence, dans une interview accordée à Monaco Matin. L’occasion pour elle de revenir sur ces derniers mois, pour le moins éprouvants, ainsi que sur les rumeurs qui se sont propagées : « Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd’hui je me sens plus sereine. (…) Je trouve tout de même regrettable que certains médias colportent de telles rumeurs sur ma vie, mon couple. Comme tout un chacun, nous sommes des êtres humains et comme tout être humain nous avons des émotions, des fragilités, seulement notre famille est médiatiquement exposée et la moindre faiblesse est relayée. (…) Je suis très heureuse d’être de retour chez moi à Monaco et auprès de ma famille. J’ai reçu tellement de messages positifs et chaleureux quand j’étais loin de Monaco et je les remercie pour leur soutien. »

La Princesse a également témoigné du grand soutien que le Prince Albert II lui a apporté pendant ces épreuves pénibles. La Princesse s’est aussi exprimée sur sa grande complicité avec la Princesse Gabriella lors des Monte-Carlo Fashion Awards, ainsi que sur le Grand Prix à venir, où elle sera présente, aux côtés du Prince Albert et du Prince Héréditaire Jacques, qui fera le tour d’honneur pour la première fois.